Casa do Trabalhador de Barueri divulga mais de 40 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil
A Casa do Trabalhador de Barueri está com mais de 40 vagas abertas com salários de até R$ 3.000; confira as funções, requisitos e datas de entrevista.
A Casa do Trabalhador de Barueri disponibilizou novas oportunidades de emprego nesta semana. São mais de 40 postos de trabalho em variados segmentos, como logística, produção, manutenção, limpeza, atendimento e construção civil. As faixas de remuneração chegam a R$ 3.000,00, complementadas por pacotes de benefícios que compreendem vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, cesta básica e participação nos lucros e resultados.
As vagas contemplam diferentes níveis de formação — desde opções que não exigem escolaridade formal ou com ensino fundamental incompleto até posições para níveis médio e técnico especializado. Além disso, diversas colocações não exigem experiência prévia comprovada na carteira de trabalho.
Para participar dos processos de seleção, os candidatos interessados devem possuir cadastro no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A partir desse registro, é possível pesquisar as vagas diretamente pelo cargo pretendido ou pelo número de identificação (ID da vaga), efetuando a candidatura por meio da plataforma ou no atendimento presencial da Casa do Trabalhador, situado no Setor Amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, nº 550, Centro de Barueri). As cartas de encaminhamento são emitidas com limite conforme a disponibilidade no sistema, e o cadastro na plataforma não assegura garantia automática de carta.
Como se candidatar:
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Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular
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Realize o login utilizando sua conta GOV.BR
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Acesse a opção “Vagas de Emprego” e filtre por cidade, cargo ou área de interesse
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Selecione a vaga desejada e clique em “Candidatar-se”
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Acompanhe as etapas e convocações diretamente pelo aplicativo
Para dúvidas ou informações complementares, os candidatos podem entrar em contato com a Casa do Trabalhador pelo telefone (11) 4199-1290 ou comparecer ao Ganha Tempo.
Confira as vagas:
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Oficial de manutenção predial (ID 9313921)
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Entrevista: 11/nov
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Salário: R$ 2.000,00
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Escolaridade: Especialização – Curso Elétrica
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR), Vale-Alimentação (VA), Adicional de Periculosidade
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Auxiliar operacional de logística (ID 9302335)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: R$ 1.964,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Refeição no local, Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Seguro de Vida (SV)
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Porteiro (ID 9318729)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: R$ 2.031,57
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: 3 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Alimentação (VA), Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
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Auxiliar de logística (ID 9323833)
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Entrevista: De 9/11 a 13/11
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Salário: R$ 2.100,00
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Escolaridade: Ensino fundamental incompleto
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Cesta Básica (CB), Refeição no local
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Serralheiro (ID 9314086)
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Entrevista: Até 13/11
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Salário: A combinar
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Refeição (VR), Vale-Alimentação (VA), Assistência Médica (AM), Seguro de Vida (SV)
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Operador de empilhadeira (ID 9323107)
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Entrevista: Até 17/11
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Salário: R$ 2.565,42
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Escolaridade: Não exigida
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Cesta Básica (CB), Vale-Alimentação (VA), Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
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Controlador de acesso (ID 9327056)
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Entrevista: 12/nov
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Salário: R$ 2.031,57
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Seguro de Vida (SV), Assistência Odontológica (AO), Vale-Refeição (VR), Vale-Alimentação (VA), Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
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Controlador de acesso (ID 9318767)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: A combinar
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: 3 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Cesta Básica (CB), Vale-Refeição (VR), Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
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Auxiliar administrativo (ID 9314304)
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Entrevista: 13/nov
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Salário: R$ 1.800,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR)
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Auxiliar de armazenamento (ID 9323961)
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Entrevista: 16/nov
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Salário: R$ 2.091,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Vale-Alimentação (VA), Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Seguro de Vida (SV)
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Auxiliar de limpeza (ID 9314469)
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Entrevista: De 9/11 a 13/11
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Salário: R$ 2.021,00
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Escolaridade: Não exigida
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Alimentação (VA), Vale-Transporte (VT)
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Auxiliar de logística (ID 9319816)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: R$ 1.810,00
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Escolaridade: Não exigida
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Seguro de Vida (SV), Cesta Básica (CB), Vale-Transporte (VT), Assistência Odontológica (AO)
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Atendente de lanchonete (ID 9321954)
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Entrevista: Até 17/11
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Salário: R$ 1.905,03
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Escolaridade: Não exigida
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR)
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Auxiliar de logística (ID 9317277)
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Entrevista: 12/nov
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Salário: R$ 2.126,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Seguro de Vida (SV), Vale-Alimentação (VA), Vale-Transporte (VT)
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Auxiliar de expedição (ID 9319273)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: R$ 2.178,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Alimentação (VA), Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Seguro de Vida (SV), Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
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Operador de empilhadeira (ID 9330343)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: R$ 2.931,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo (Certificado NR11 obrigatório)
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Assistência Odontológica (AO), Assistência Médica (AM), Refeição no local
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Auxiliar de linha de produção (ID 9322930)
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Entrevista: Até 17/11
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Salário: R$ 2.380,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Seguro de Vida (SV), Vale-Transporte (VT), Vale-Alimentação (VA)
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Auxiliar operacional de logística (ID 9310938)
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Entrevista: 13/nov
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Salário: R$ 1.966,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Seguro de Vida (SV), Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Vale-Transporte (VT)
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Armazenista (ID 9317437)
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Entrevista: 13/nov
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Salário: R$ 1.813,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Refeição no local, Adicional de Insalubridade
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Servente de limpeza (ID 9316779)
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Entrevista: Até 16/11
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Salário: R$ 2.068,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Vale-Transporte (VT)
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Chaveiro (ID 9313994)
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Entrevista: Até 11/11
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Salário: R$ 2.344,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR), Vale-Alimentação (VA)
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Consultor de vendas (ID 9319745)
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Entrevista: Até 13/11
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Salário: R$ 2.200,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR)
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Auxiliar de manutenção predial (ID 9313905)
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Entrevista: Até 11/11
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Salário: R$ 1.805,43
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Escolaridade: Não exigida
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR), Vale-Alimentação (VA)
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Auxiliar de linha de produção (ID 9315113)
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Entrevista: De 09/11 a 13/11
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Salário: A combinar
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Escolaridade: Analfabeto
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Assistência Odontológica (AO), Vale-Transporte (VT), Vale-Alimentação (VA)
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Atendente de lanchonete (ID 9322036)
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Entrevista: Até 13/11
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Salário: R$ 1.800,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR)
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Atendente balconista (ID 9325820)
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Entrevista: 11/nov
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Salário: R$ 2.161,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR), Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Seguro de Vida (SV)
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Ajudante de obras (ID 9317008)
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Entrevista: 11/nov
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Salário: R$ 2.300,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Refeição no local, Seguro de Vida (SV)
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Auxiliar de logística (ID 9320623)
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Entrevista: 16/nov
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Salário: R$ 2.100,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Prêmio Assiduidade
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Auxiliar de limpeza (ID 9318712)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: R$ 1.837,40
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Cesta Básica (CB), Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Vale-Transporte (VT)
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Auxiliar de limpeza (ID 9319085)
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Entrevista: Até 16/11
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Salário: R$ 1.837,40
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Refeição (VR), Prêmio Assiduidade
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Auxiliar de limpeza (ID 9323383)
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Entrevista: Até 17/11
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Salário: R$ 2.200,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Cesta Básica (CB), Seguro de Vida (SV), Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Vale-Alimentação (VA)
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Auxiliar de limpeza (ID 9327072)
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Entrevista: 12/nov
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Salário: R$ 1.805,43
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Seguro de Vida (SV), Assistência Odontológica (AO), Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
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Ajudante de carga e descarga de mercadoria (ID 9317491)
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Entrevista: 13/nov
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Salário: R$ 1.813,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Refeição no local
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Operador de máquinas fixas, em geral (ID 9323481)
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Entrevista: Até 17/11
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Salário: R$ 2.200,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Alimentação (VA), Cesta Básica (CB), Seguro de Vida (SV), Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
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Auxiliar de expedição (ID 9329745)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: R$ 2.074,00
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Assistência Odontológica (AO), Assistência Médica (AM), Refeição no local
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Auxiliar de manutenção de edificações (ID 9323962)
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Entrevista: De 09/11 a 13/11
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Salário: R$ 1.923,79
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Cesta Básica (CB), Refeição no local
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Auxiliar de expedição – NOTURNO (ID 9330163)
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Entrevista: 10/nov
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Salário: R$ 2.074,00
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Escolaridade: Ensino fundamental completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Assistência Odontológica (AO), Assistência Médica (AM), Refeição no local
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Operador de telemarketing ativo e receptivo (ID 9320551)
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Entrevista: Até 16/11
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Salário: R$ 1.625,28
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Vale-Alimentação (VA), Auxílio Creche
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Técnico mecânico – calefação, ventilação, refrigeração e climatização (ID 9317551)
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Entrevista: 13/nov
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Salário: A combinar
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Escolaridade: Ensino médio completo
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Refeição no local
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Técnico em eletromecânica (ID 9313981)
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Entrevista: Até 11/11
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Salário: R$ 2.606,00
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Escolaridade: Especialização – Curso Refrigeração
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Experiência: 6 meses
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Benefícios: Vale-Alimentação (VA), Vale-Transporte (VT), Adicional de Periculosidade, Vale-Refeição (VR)
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Serralheiro (ID 9314408)
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Entrevista: De 9/11 a 13/11
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Salário: R$ 3.000,00
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Escolaridade: Não exigida
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Experiência: Nenhuma
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Benefícios: Vale-Transporte (VT), Vale-Alimentação (VA)
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