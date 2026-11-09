Casa do Trabalhador de Barueri divulga mais de 40 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

A Casa do Trabalhador de Barueri disponibilizou novas oportunidades de emprego nesta semana. São mais de 40 postos de trabalho em variados segmentos, como logística, produção, manutenção, limpeza, atendimento e construção civil. As faixas de remuneração chegam a R$ 3.000,00, complementadas por pacotes de benefícios que compreendem vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, cesta básica e participação nos lucros e resultados.

As vagas contemplam diferentes níveis de formação — desde opções que não exigem escolaridade formal ou com ensino fundamental incompleto até posições para níveis médio e técnico especializado. Além disso, diversas colocações não exigem experiência prévia comprovada na carteira de trabalho.

Para participar dos processos de seleção, os candidatos interessados devem possuir cadastro no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A partir desse registro, é possível pesquisar as vagas diretamente pelo cargo pretendido ou pelo número de identificação (ID da vaga), efetuando a candidatura por meio da plataforma ou no atendimento presencial da Casa do Trabalhador, situado no Setor Amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, nº 550, Centro de Barueri). As cartas de encaminhamento são emitidas com limite conforme a disponibilidade no sistema, e o cadastro na plataforma não assegura garantia automática de carta.

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Como se candidatar:

Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular Realize o login utilizando sua conta GOV.BR Acesse a opção “Vagas de Emprego” e filtre por cidade, cargo ou área de interesse Selecione a vaga desejada e clique em “Candidatar-se” Acompanhe as etapas e convocações diretamente pelo aplicativo

Para dúvidas ou informações complementares, os candidatos podem entrar em contato com a Casa do Trabalhador pelo telefone (11) 4199-1290 ou comparecer ao Ganha Tempo.

Confira as vagas: