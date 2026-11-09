Esposa atualiza estado de saúde de Belutti após acidente com Porsche em Alphaville

A atriz Thais Pacholek atualizou o estado de saúde do marido, o cantor Belutti, após o acidente de carro ocorrido na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, Barueri. O sertanejo já recebeu alta hospitalar e está em casa.

O acidente aconteceu na Alameda Rio Negro, quando o Porsche dirigido pelo cantor deslizou na pista e bateu contra uma mureta de proteção. Belutti estava acompanhado de um amigo, identificado como Leandro Sibov.

Segundo informações confirmadas pelo empresário do cantor, ocupantes de um veículo que trafegava logo atrás pararam para prestar os primeiros socorros aos dois. Na sequência, Belutti e Leandro foram encaminhados ao Hospital Albert Einstein, unidade de Alphaville.

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Thais tranquiliza fãs

Em uma publicação nas redes sociais, Thais explicou que não estava no veículo no momento do acidente. Ela contou que estava com o filho em um torneio enquanto Belutti retornava da Fórmula 1 acompanhado de um amigo.

“Só para tranquilizar: está tudo bem”, disse a atriz.

Segundo Thais, as condições da pista fizeram o veículo perder aderência antes da colisão.

“Eu não estava no acidente. Estava em um torneio com meu filho, ele estava voltando da Fórmula 1 com um amigo e, quando estavam voltando, por conta das condições da pista, o carro deslizou, deu uma rodadinha e bateu em uma mureta”, relatou.

Ela também afirmou que nenhum outro veículo se envolveu na ocorrência.

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“Graças a Deus não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem, meu marido já está em casa, o amigo que estava junto ainda está no hospital fazendo os exames”, contou.

Thais afirmou que Belutti precisará de cuidados durante a recuperação e mencionou fraturas em algumas vértebras. A atriz também agradeceu as mensagens de preocupação enviadas por fãs e seguidores após a divulgação do acidente.