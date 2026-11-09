Prefeitura de Jandira publica editais do maior concurso de sua história com vagas em todos os níveis

A Prefeitura Municipal de Jandira publicou quatro editais de abertura do maior concurso público já realizado na história da cidade. Sob a coordenação técnica e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Fundação VUNESP), o processo seletivo unificado abre centenas de vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva em funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 12.213,03.

As oportunidades contemplam todas as áreas essenciais do município e foram distribuídas em quatro editais específicos. O Edital nº 1/2026 abrange a Administração Geral, destacando 125 vagas para Auxiliar Administrativo (nível médio), além de oportunidades para orientador social, agentes de trânsito, motoristas, psicólogos, assistentes sociais e diversas engenharias. Já o Edital nº 2/2026 contempla a carreira jurídica municipal, trazendo vagas para Auxiliar Jurídico, Analista Técnico Jurídico e o cargo de Procurador Jurídico, que oferece a maior remuneração do certame, fixada em R$ 12.213,03 acrescida de honorários de sucumbência.

No setor de Saúde, regulamentado pelo Edital nº 3/2026, o certame disponibiliza 61 vagas para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) distribuídas pelas Unidades Básicas de Saúde locais com remuneração inicial de R$ 3.242,00 mais 20% de insalubridade, 100 postos para técnicos de enfermagem, 58 para enfermeiros, além de terapeutas, farmacêuticos, dentistas e 19 especialidades médicas remuneradas a R$ 58,96 por hora.

Publicidade

Na Educação, regida pelo Edital nº 4/2026, o concurso apresenta expressivo número de vagas voltadas ao ambiente escolar: são 200 vagas para Monitor de Educação Básica, 175 para Professor de Educação Básica (PEB I), 100 para Atendente de Desenvolvimento Educacional, 42 para Merendeira, além de professores especialistas, professores substitutos e coordenadores de gestão escolar com vencimentos de R$ 5.130,63.

Todos os servidores empossados serão admitidos pelo Regime Jurídico Estatutário (Lei Municipal nº 152/1968). A administração municipal de Jandira concederá ainda benefícios corporativos, incluindo Cartão Alimentação (Leis Municipais nº 1.638/2007 e nº 2.225/2018) e Auxílio Transporte (Lei Municipal nº 1.775/2009).

As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 16 de novembro e poderão ser efetuadas até as 23h59 do dia 4 de janeiro de 2027, exclusivamente pela internet no portal da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br). As taxas de inscrição são de R$ 67,00 para cargos de ensino fundamental, R$ 80,00 para ensino médio/técnico e R$ 115,00 para nível superior, com pagamento aceito até 5 de janeiro de 2027. Candidatos que comprovarem duas doações de sangue nos últimos doze meses poderão solicitar isenção do valor entre 16 e 17 de novembro.

A aplicação das provas objetivas está programada para ocorrer em duas etapas na cidade de Jandira: no dia 21 de fevereiro de 2027 (período da tarde) para os cargos de níveis fundamental e superior (incluindo prova prático-profissional de Procurador e redação de Analista Jurídico e Professores); e no dia 28 de fevereiro de 2027 (período da tarde) para os cargos de nível médio. As consultas aos editais completos já estão disponíveis nos sites oficiais da Prefeitura Municipal de Jandira e da Fundação VUNESP.