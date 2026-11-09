Segunda-feira com frio e chuva irregular nas proximidades em Cotia

A segunda-feira, 09 de novembro, começa com uma atmosfera tipicamente invernal e instável em Cotia. A previsão indica um cenário de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisa transitar pela cidade. O tempo fechado e a alta umidade dão o tom desta jornada que pede roupas mais agasalhadas.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas bastante baixas para este período. A mínima prevista é de 12.3°C, enquanto a máxima não deve passar dos 15°C, configurando um cenário de frio na região. A umidade relativa do ar permanece muito elevada, atingindo os 91%, o que intensifica a sensação de ar úmido e gelado.

Os ventos sopram com moderada intensidade, registrando 19.4 km/h, o que colabora para acentuar a sensação térmica de frio ao ar livre. Além disso, a probabilidade de precipitação é significativa, calculada em 66%, com chances de chuvas passageiras ou intermitentes no decorrer do dia. Já o índice UV fica na marca de 3.2, considerado baixo devido à forte cobertura de nuvens.

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Para quem vai sair de casa, a recomendação do portal Visão Oeste é não esquecer o guarda-chuva e optar por casacos reforçados para enfrentar o dia frio. Motoristas e pedestres devem redobrar os cuidados nas vias da cidade, especialmente em trechos que possam apresentar visibilidade reduzida ou pista escorregadia devido à umidade e à chuva irregular.