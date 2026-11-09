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Sertanejo Belutti sofre acidente com Porsche em Alphaville

Cantor da dupla Marcos & Belutti e o amigo Leandro Sibov bateram contra mureta na Alameda Rio Negro, foram socorridos e liberados do Hospital Albert Einstein.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 09/11/2026 08:47 Siga-nos no Google News
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bellutti acidente
Fotos: carro/reprodução Globoplay | Belutti: @andersonsmoke
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O cantor Belutti, integrante da dupla sertaneja Marcos & Belutti, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (9), na Alameda Rio Negro, em Alphaville, Barueri. O músico dirigia um automóvel Porsche que colidiu contra a mureta de proteção da via.

No momento da colisão, o artista estava acompanhado de um amigo, identificado como Leandro Sibov. Conforme informações confirmadas pelo empresário do cantor, ocupantes de um veículo que trafegava logo atrás pararam imediatamente na pista para prestar os primeiros socorros aos dois ocupantes do esportivo.

Após o resgate inicial no local, Belutti e Leandro Sibov foram prontamente encaminhados ao Hospital Albert Einstein, na unidade de Alphaville. Ambos foram submetidos a exames e avaliação clínica detalhada da equipe de plantão e, em seguida, receberam alta médica.

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O veículo Porsche, que ficou com a estrutura bastante danificada em decorrência do impacto contra a estrutura de contenção, permaneceu na via até ser guinchado e retirado do trecho por volta das 5h30 da manhã.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: acidente Belutti Alameda Rio Negro Alphaville Barueri Belutti Hospital Albert Einstein Leandro Sibov Marcos & Belutti porsche Sertanejo trânsito

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