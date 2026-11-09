Sertanejo Belutti sofre acidente com Porsche em Alphaville

O cantor Belutti, integrante da dupla sertaneja Marcos & Belutti, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (9), na Alameda Rio Negro, em Alphaville, Barueri. O músico dirigia um automóvel Porsche que colidiu contra a mureta de proteção da via.

No momento da colisão, o artista estava acompanhado de um amigo, identificado como Leandro Sibov. Conforme informações confirmadas pelo empresário do cantor, ocupantes de um veículo que trafegava logo atrás pararam imediatamente na pista para prestar os primeiros socorros aos dois ocupantes do esportivo.

Após o resgate inicial no local, Belutti e Leandro Sibov foram prontamente encaminhados ao Hospital Albert Einstein, na unidade de Alphaville. Ambos foram submetidos a exames e avaliação clínica detalhada da equipe de plantão e, em seguida, receberam alta médica.

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O veículo Porsche, que ficou com a estrutura bastante danificada em decorrência do impacto contra a estrutura de contenção, permaneceu na via até ser guinchado e retirado do trecho por volta das 5h30 da manhã.