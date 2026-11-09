segunda-feira, 09 de novembro de 2026
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Segunda-feira com frio e chuva irregular nas proximidades da capital

Segunda-feira começa com frio e alta umidade em São Paulo. Termômetros variam entre 13.6°C e 15.6°C, com 80% de chance de chuva irregular.

Por Redação | Atualizado em: 09/11/2026 05:00 Siga-nos no Google News
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A capital paulista amanhece sob a influência de um cenário típico de inverno rigoroso nesta segunda-feira, 9 de novembro. A circulação de umidade vinda do oceano mantém o tempo instável na região metropolitana, com previsão de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção redobrada dos motoristas e pedestres que circulam pelas ruas e avenidas da cidade.

Do ponto de vista térmico, o dia será marcado pelo frio acentuado na metrópole. Os termômetros registraram mínima de 13.6°C nas primeiras horas da manhã e a máxima não deve passar dos 15.6°C no período da tarde. Como a temperatura permanece abaixo de 16°C, a sensação térmica de frio predomina durante todo o dia, acompanhada por uma alta umidade relativa do ar, que chega a 93%.

As condições meteorológicas ainda indicam uma probabilidade de chuva de 80%, com ventos moderados soprando a 16.9 km/h, o que contribui para potencializar a sensação de frio. Já o índice ultravioleta (UV) fica restrito a 2.3, considerado baixo devido à forte cobertura de nuvens que toma conta do céu paulistano desde as primeiras horas da madrugada.

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Para quem precisa sair de casa, a recomendação da equipe do Visão Oeste é não esquecer o guarda-chuva e redobrar os cuidados com agasalhos reforçados. A tendência para as próximas horas é de que o tempo siga fechado e úmido, sem expectativa de aberturas significativas de sol na região de São Paulo.

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Tags: previsão do tempo

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