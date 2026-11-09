Segunda-feira com frio e chuva irregular nas proximidades de Itapevi

A semana começa com o tempo instável e características típicas de inverno em Itapevi nesta segunda-feira (09/11). Moradores da cidade devem se preparar para um dia cinzento, marcado pela presença de chuva irregular nas proximidades ao longo do período, exigindo atenção redobrada de quem precisa transitar pelas ruas logo nas primeiras horas da manhã.

Em razão da massa de ar que atua na região, a segunda-feira será de muito frio. Os termômetros registraram mínima de 12.5°C nas primeiras horas do dia, com pouca variação e uma máxima que não deve passar dos 15.3°C à tarde. A umidade relativa do ar permanece bastante elevada, alcançando os 90%, o que intensifica a sensação de frio e umidade no ambiente.

Os dados meteorológicos também indicam uma probabilidade de chuva de 62%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 19.4 km/h, fator que contribui para deixar a temperatura ainda mais baixa nas áreas abertas do município. Já o índice UV fica em 3.4, considerado moderado, mas com baixa incidência solar direta devido à forte cobertura de nuvens.

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Para quem vai sair de casa, a recomendação do portal Visão Oeste é vestir roupas bem agasalhadas e não esquecer o guarda-chuva, devido à instabilidade e à possibilidade de precipitações esparsas. A recomendação vale especialmente para os motoristas, que devem redobrar os cuidados no trânsito por conta das pistas molhadas.