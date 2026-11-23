A Justiça suspendeu o leilão de um terreno público de aproximadamente 11,3 mil m² em Carapicuíba. A área faz parte da gleba de 40,7 mil m² que a Prefeitura foi condenada a regularizar para a Comunidade Vila Municipal. O certame estava marcado para 18 de novembro, com lance mínimo de R$ 11,3 milhões, e o lote corresponde a mais de um quarto do total abrangido pela obrigação judicial.

A decisão da 1ª Vara Cível de Carapicuíba atendeu parcialmente ao pedido feito pela Associação dos Moradores da Vila Municipal e Adjacências (AMOVIMA), com apoio do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo (NEHABURB) da Defensoria Pública de São Paulo. Além de suspender o leilão, o juiz Bruno Cortina Campopiano proibiu o município de vender, transferir a propriedade ou impor encargos — como oferecer os imóveis como garantia de dívidas — sobre todas as três partes que formam a área de 40,7 mil m². Em caso de descumprimento, foi fixada multa de R$ 100 mil por ato, além do registro da restrição no cartório de imóveis para cientificar eventuais interessados.

A suspensão tem caráter provisório e poderá ser reavaliada após a manifestação da Prefeitura. O magistrado também determinou que a administração municipal apresente, no prazo de 15 dias, um mapa com a localização do lote e esclarecimentos sobre sua ocupação, já que o edital apontava o terreno como desocupado. A decisão não alcançou pedidos referentes a remoções ou demolições, que ainda serão analisados pela Justiça.

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Para o coordenador auxiliar do NEHABURB, Paulo Victor Lopes, mesmo que o lote esteja vazio, sua preservação é relevante para o planejamento da regularização fundiária. Segundo ele, espaços livres podem viabilizar a implantação de infraestrutura, abertura de ruas, instalação de serviços e o reassentamento de famílias que precisem deixar áreas de risco. De acordo com o Núcleo, o projeto de regularização ainda não foi elaborado pela Prefeitura.

Contradições e risco à regularização

Ao fundamentar a suspensão, o juiz Bruno Cortina Campopiano apontou que os registros imobiliários e um documento emitido pela própria Prefeitura comprovam que o terreno leiloado integra a área que deve ser regularizada. Na avaliação do magistrado, a venda transferiria a um comprador um conflito judicial ainda em curso, dificultaria o cumprimento da decisão e ampliaria a insegurança das famílias.

A decisão também registrou contradição na conduta do município no processo. Em 13 de outubro, a Prefeitura havia informado que o decreto editado para a área apenas autorizava uma possível venda futura. Contudo, os trâmites para o leilão estavam em andamento desde abril, e as regras da venda foram publicadas poucos dias depois daquela manifestação, com minuta de contrato que apresentava o imóvel como livre de restrições judiciais, sem mencionar a ação ou a obrigação de regularização.

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Histórico da Comunidade Vila Municipal

Segundo o NEHABURB, a Comunidade Vila Municipal abriga milhares de moradores em uma faixa situada entre a linha férrea da CPTM e a Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu. A ocupação teve início em meados da década de 1980, quando a área ainda pertencia à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP). Em 1988, foi proposta uma ação de reintegração de posse na qual, conforme o Ministério Público, já havia reconhecimento de que a ocupação estava consolidada. O terreno foi transferido para a Prefeitura em 2006.

De acordo com informações recebidas pelo Núcleo, parte das famílias foi removida nos últimos anos sob a justificativa de risco, e muitas passaram a depender de auxílio-aluguel. A cobrança formal pela regularização se arrasta há anos: em 2010, o Ministério Público firmou acordos com a Prefeitura para regularizar ocupações no município, que não foram cumpridos. Em 2019, o MP instaurou investigação específica sobre a Vila Municipal e, em 2021, ajuizou a ação judicial.

A condenação da Prefeitura a regularizar a comunidade foi proferida em 2022 e confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2023. A decisão já está em fase de execução, embora ainda haja recurso pendente no Supremo Tribunal Federal. Mesmo após a condenação, em 2024, a administração municipal editou decreto autorizando a venda de toda a gleba de 40,7 mil m² — incluindo eventuais construções e benfeitorias —, dividiu a área em três matrículas distintas em cartório e colocou uma das parcelas em leilão. O caso chegou à Defensoria Pública por meio das comissões de Direitos Humanos da OAB de Carapicuíba e da Câmara Municipal, após mobilização de moradores e do movimento de moradia.