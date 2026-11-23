A Prefeitura de Santana de Parnaíba divulgou a programação do Natal de Luz, que começa no dia 27 de novembro, a partir das 19h, no Centro Histórico, e segue com atrações até o dia 6 de janeiro de 2027.

Na noite de abertura, em 27 de novembro, o público poderá acompanhar a inauguração do presépio, às 19h, a chegada do Papai Noel, às 19h30, e o show com o tenor Thiago Arancam, às 20h.

A programação conta ainda com a Feira da Mulher Empreendedora – Especial de Natal, realizada de 27 de novembro a 20 de dezembro, exceto às segundas-feiras. O funcionamento será de terça a sexta-feira, das 16h às 23h; aos sábados, das 10h às 0h; e aos domingos, das 10h às 23h.

Publicidade

Entre o fim de novembro e dezembro, estão previstas apresentações musicais e o tradicional desfile natalino. No dia 28 de novembro, às 20h, se apresentam o Coral e Banda dos Professores do CCAM. Em dezembro, a agenda inclui o Coral do CCI no dia 5, às 20h, e a Orquestra da Educação no dia 6, também às 20h.

De 10 a 13 de dezembro, às 19h, ocorre o Desfile de Natal “O Quebra-Nozes”, no Viário da Ponte. Na sequência, o público confere o Coral da Secretaria da Mulher e da Família no dia 19 de dezembro, às 20h, e o Coral Alphaville no dia 20 de dezembro, às 20h. O encerramento acontece em 6 de janeiro de 2027, às 20h, com a apresentação de Folia de Reis.

Mais informações sobre a programação podem ser consultadas no site da Prefeitura de Santana de Parnaíba.

Programação:

Publicidade