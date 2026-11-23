Santana de Parnaíba inicia programação do Natal de Luz em 27 de novembro
Abertura terá inauguração do presépio, chegada do Papai Noel e show de Thiago Arancam; programação segue até janeiro de 2027.
A Prefeitura de Santana de Parnaíba divulgou a programação do Natal de Luz, que começa no dia 27 de novembro, a partir das 19h, no Centro Histórico, e segue com atrações até o dia 6 de janeiro de 2027.
Na noite de abertura, em 27 de novembro, o público poderá acompanhar a inauguração do presépio, às 19h, a chegada do Papai Noel, às 19h30, e o show com o tenor Thiago Arancam, às 20h.
A programação conta ainda com a Feira da Mulher Empreendedora – Especial de Natal, realizada de 27 de novembro a 20 de dezembro, exceto às segundas-feiras. O funcionamento será de terça a sexta-feira, das 16h às 23h; aos sábados, das 10h às 0h; e aos domingos, das 10h às 23h.
Entre o fim de novembro e dezembro, estão previstas apresentações musicais e o tradicional desfile natalino. No dia 28 de novembro, às 20h, se apresentam o Coral e Banda dos Professores do CCAM. Em dezembro, a agenda inclui o Coral do CCI no dia 5, às 20h, e a Orquestra da Educação no dia 6, também às 20h.
De 10 a 13 de dezembro, às 19h, ocorre o Desfile de Natal “O Quebra-Nozes”, no Viário da Ponte. Na sequência, o público confere o Coral da Secretaria da Mulher e da Família no dia 19 de dezembro, às 20h, e o Coral Alphaville no dia 20 de dezembro, às 20h. O encerramento acontece em 6 de janeiro de 2027, às 20h, com a apresentação de Folia de Reis.
Mais informações sobre a programação podem ser consultadas no site da Prefeitura de Santana de Parnaíba.
Programação:
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27/11 (Centro Histórico): 19h – Inauguração do Presépio; 19h30 – Chegada do Papai Noel; 20h – Show com o tenor Thiago Arancam
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27/11 a 20/12 (exceto segundas-feiras): Feira da Mulher Empreendedora – Especial de Natal (terça a sexta: 16h às 23h; sábado: 10h às 0h; domingo: 10h às 23h)
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28/11: 20h – Coral e Banda dos Professores do CCAM
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5/12: 20h – Coral do CCI
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6/12: 20h – Orquestra da Educação
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10 a 13/12 (Viário da Ponte): 19h – Desfile de Natal O Quebra-Nozes
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19/12: 20h – Coral da Secretaria da Mulher e da Família
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20/12: 20h – Coral Alphaville
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6/1/27: 20h – Folia de Reis