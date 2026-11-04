Quarta-feira com calor intenso e possibilidade de trovoadas nas proximidades em São Paulo

A quarta-feira, 04 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. O cenário meteorológico para hoje é marcado por uma combinação de abafamento e nebulosidade em evolução, com previsão de trovoadas nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores da Grande São Paulo para mudanças rápidas nas condições do tempo.

No que diz respeito aos registros térmicos, a cidade experimenta temperaturas amenas no início do dia, com mínima registrada em 18°C. No entanto, o aquecimento ganha força rapidamente ao longo das horas, levando a termômetros a atingirem uma máxima de 32.1°C, configurando um cenário de calor intenso na região metropolitana.

A umidade relativa do ar fica em torno de 69%, o que, somado ao forte calor, mantém a sensação de abafamento elevada. Há uma probabilidade de 22% de precipitação na área urbana, enquanto os ventos sopram com moderada intensidade a 19.1 km/h, trazendo algum alívio momentâneo para quem estiver ao ar livre.

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Vale destacar ainda o índice UV, que atinge a marca crítica de 11.7, classificado como extremo. A recomendação para quem precisar se deslocar nesta quarta-feira é o uso redobrado de protetor solar, hidratação constante e atenção redobrada caso as trovoadas nas proximidades evoluam para precipitações mais efetivas na sua região.