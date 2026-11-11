quarta-feira, 11 de novembro de 2026
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Quarta-feira em Barueri tem manhã fria e previsão de chuva irregular nas proximidades

Barueri registra mínima de 15.1°C e máxima de 26.5°C nesta quarta-feira (11). A previsão indica chuva irregular nas proximidades e atenção ao índice UV muito alto.

Por Redação | Atualizado em: 11/11/2026 02:30 Siga-nos no Google News
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A quarta-feira, 11 de novembro, começa com sensação de frio em Barueri, exigindo casaco para quem sai cedo de casa. Ao longo do dia, o cenário meteorológico ganha instabilidade, com previsão de chuva irregular nas proximidades da cidade, mantendo o céu sujeito a variações e atenção redobrada no trânsito.

Nos registros térmicos, a cidade amanheceu com mínima de 15.1°C, marca classificada como frio na região. Com o passar das horas, a temperatura se eleva gradualmente e atinge a máxima de 26.5°C, configurando um cenário de calor moderado durante a tarde.

O quadro climático é completado por uma umidade relativa do ar na casa dos 78% e ventos moderados que sopram a 11.5 km/h. A probabilidade de precipitação é de 58%, refletindo a possibilidade de chuvas pontuais e passageiras na região metropolitana.

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Apesar da instabilidade e da cobertura de nuvens, o índice UV atinge a marca de 13.1, considerada muito alta. Mesmo em dias nublados ou com chuva irregular, o uso de protetor solar continua indispensável para quem se expuser ao ar livre. Tenha um guarda-chuva à mão caso precise se deslocar.

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Tags: previsão do tempo

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