Horóscopo de hoje, quarta-feira, 11/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 11 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta quarta-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Você poderá começar o dia com a sensação de que está apenas passando o tempo entre conversas e pensamentos sobre o que fazer em seguida. Mas essa pausa terá sua utilidade: uma ideia interessante poderá surgir quando menos esperar. Se estiver enfrentando algum desconforto físico, buscar orientação especializada será um passo positivo… Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

O bom humor deverá acompanhar você ao longo do dia, deixando tudo mais agradável e despertando uma vontade maior de aproveitar cada momento. Sua maneira otimista de enxergar as situações também poderá contagiar quem estiver por perto. Uma conversa carinhosa ou um gesto espontâneo promete trazer uma alegria a mais… Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Sua atenção poderá oscilar em alguns momentos, fazendo com que tarefas iniciadas fiquem pelo caminho. Para não acumular pendências, procure organizar melhor seus horários e concluir uma coisa de cada vez. Uma notícia ou conversa no decorrer do dia poderá animar você e renovar sua disposição para seguir em frente… Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Será importante observar com cuidado as atitudes de quem se aproximar com pedidos insistentes ou elogios exagerados. Nem toda gentileza virá acompanhada de boas intenções, portanto, evite decidir qualquer coisa sob pressão. Ao agir com mais cautela, você conseguirá preservar sua tranquilidade e terminar o dia com uma sensação positiva… Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Uma situação que estava parada poderá finalmente avançar, permitindo que você resolva algo que vinha adiando há algum tempo. Mesmo que precise lidar com opiniões diferentes ou com alguém de temperamento difícil, não deixe isso tirar seu entusiasmo. O resultado poderá ser melhor do que você imaginava e trazer alívio… Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

O dia poderá trazer boas notícias relacionadas à sua organização financeira, mas será necessário controlar a vontade de comprar por impulso. A diversão também estará em destaque, e você encontrará motivos para sair da rotina. Um convite agradável ou um encontro descontraído poderá transformar algumas horas comuns em momentos muito felizes… Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Você sentirá uma vontade maior de receber carinho, atenção e de estar perto de pessoas que fazem bem. E há boas chances de encontrar essa acolhida em um gesto ou numa conversa afetuosa. Se estiver por conta própria, escolha algo que desperte seu entusiasmo e faça você se sentir bem consigo mesmo… Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Sua generosidade estará em evidência, e você poderá sentir vontade de estender a mão a alguém ou contribuir com uma causa que desperte sua admiração. Além disso, será um bom momento para rever algumas escolhas, colocar assuntos em ordem e perceber quanto já conseguiu avançar. Uma atitude sua poderá trazer satisfação… Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

O dia pedirá um ritmo mais tranquilo, principalmente porque algumas situações poderão exigir mais paciência do que você imaginava. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, escolha suas prioridades. Nas relações pessoais, ouvir outras opiniões poderá abrir caminho para uma solução agradável e até trazer uma surpresa positiva… Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Nem tudo seguirá a velocidade que você gostaria, mas isso não significa que o dia será improdutivo. Ao respeitar seu próprio ritmo e cuidar primeiro do que realmente precisa ser resolvido, você evitará desgastes desnecessários. Reserve também um tempo para recuperar as energias. Uma pausa poderá fazer muito bem… Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Algumas preocupações poderão ocupar sua cabeça logo de manhã, mas você conseguirá encontrar respostas ao organizar os pensamentos e olhar os fatos com mais clareza. Não tente resolver tudo sozinho: uma conversa poderá mostrar uma saída que ainda não havia passado pela sua cabeça. O restante do dia promete ser mais animador… Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Sua disposição poderá ficar abaixo do esperado, e insistir em cumprir todos os planos talvez não seja a melhor escolha. Aproveite o dia para finalizar algo que já estava em andamento, sem cobranças excessivas. Se preferir descansar, faça isso sem culpa. Você poderá recuperar o ânimo e terminar o dia muito melhor… Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje