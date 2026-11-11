Quarta-feira com névoa e variação térmica em Cotia

Esta quarta-feira, 11 de novembro, amanhece sob o efeito de névoa em Cotia, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelas rodovias e vias municipais da região metropolitana. O cenário típico de visibilidade reduzida nas primeiras horas do dia dá o tom matinal, mas a tendência é de mudanças ao longo das próximas horas.

Nos registros térmicos, a cidade experimenta um amanhecer marcado pelo frio, com temperatura mínima de 14.8°C. Conforme o dia avança e a névoa se dissipa, os termômetros sobem gradativamente, alcançando a máxima de 25.4°C, configurando um cenário de calor moderado no período da tarde.

Além da variação entre o frio matutino e o aquecimento vespertino, a umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 25.4% (dados operacionais com 79% de umidade), acompanhada por ventos moderados de 11.5 km/h. Há também uma probabilidade significativa de precipitação, calculada em 62%. Outro ponto de extrema importância é o índice UV, que atinge a marca de 12.9, classificado como extremo.

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Diante desse panorama, a recomendação para quem vai sair de casa em Cotia é redobrar os cuidados com a hidratação e, fundamentalmente, fazer uso de protetor solar devido à radiação ultravioleta muito alta, mesmo em um dia com nebulosidade e névoa matinal. Tenha um guarda-chuva por perto caso a alta probabilidade de chuva se confirme.