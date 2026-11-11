Quarta-feira em Osasco tem céu nublado e possibilidade de chuva

Os moradores de Osasco encontram uma quarta-feira, 11 de novembro, com o tempo predominantemente nublado. O cenário reflete a instabilidade atmosférica típica da temporada, mantendo o sol escondido atrás de muitas nuvens ao longo de todo o dia na cidade.

Em relação às temperaturas, a mínima registrada foi de 15.8°C, caracterizando um amanhecer de frio na região. Ao longo do dia, os termômetros registram gradativa elevação até alcançar a máxima de 26.3°C, configurando um cenário de calor moderado durante o período da tarde.

A previsão aponta ainda uma taxa de umidade relativa do ar na casa dos 76% e ventos moderados soprando a 14 km/h. A probabilidade de precipitação é de 58%, o que indica chances reais de chuva a qualquer momento. Vale destacar também o índice UV em 12.9, que exige atenção mesmo sob o céu encoberto.

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Para quem vai transitar pelas ruas de Osasco nesta quarta-feira, a recomendação é sair de casa prevenido com um guarda-chuva e optar por roupas versáteis que acompanhem a variação térmica. Motoristas e pedestres também devem manter a atenção redobrada devido à pista molhada em caso de precipitações.