O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancionou nesta terça-feira (24) a lei que estabelece medidas de ajuste fiscal para as contas públicas a partir de 2027. A nova regra permite que o governo federal limite a execução de despesas para cumprir as metas de resultado primário, que corresponde à diferença entre receitas e gastos públicos, antes do pagamento dos juros da dívida.

O projeto foi aprovado pelo Senado na semana passada e passou pela Câmara dos Deputados na madrugada desta terça-feira, sem alterações. O texto prevê superávit primário de aproximadamente R$ 18,7 bilhões em 2027.

O que muda com a nova lei

As medidas buscam reduzir despesas e ampliar a arrecadação federal. A estimativa do governo brasileiro é de uma economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no próximo ano, considerando o aumento das receitas e o controle dos gastos.

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Uma das principais mudanças altera as regras do arcabouço fiscal, permitindo que o Executivo faça bloqueios adicionais de despesas caso seja necessário para alcançar a meta fiscal.

A lei também reduz, de 2,5% para 2%, o limite de crescimento real das despesas públicas — ou seja, acima da inflação — nos anos em que forem adotadas medidas de contenção de gastos.

As mudanças passam a valer a partir de 2027 e têm como objetivo reforçar o controle das contas públicas e permitir o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo governo.

Com a Agência Brasil