Mutirão de emprego em Barueri oferece mais de 80 vagas para pessoas com deficiência nesta quarta e quinta
Seleção do "Mega Inclua-se" será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, no auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Jardim Belval
A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) de Barueri realiza, nesta quartya (18) e quinta-feira (19), mais uma edição do Mega Inclua-se, com mais de 80 oportunidades de emprego destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
A seleção acontece das 9h às 16h, no auditório da própria Secretaria, no Jardim Belval.
De acordo com a pasta, entre as empresas contratantes confirmadas para esta edição está a multinacional DHL.
Como participar do Mega Inclua-se em Barueri
Os interessados podem comparecer ao local nos dois dias de evento, dentro do horário de atendimento.