Feirão do emprego exclusivo para pessoas com deficiência / Foto: Ana Guice/Secom Barueri

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) de Barueri realiza, nesta quartya (18) e quinta-feira (19), mais uma edição do Mega Inclua-se, com mais de 80 oportunidades de emprego destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

A seleção acontece das 9h às 16h, no auditório da própria Secretaria, no Jardim Belval.

De acordo com a pasta, entre as empresas contratantes confirmadas para esta edição está a multinacional DHL.

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Como participar do Mega Inclua-se em Barueri

Os interessados podem comparecer ao local nos dois dias de evento, dentro do horário de atendimento.