Um adolescente de 16 anos foi baleado após tentar roubar a motocicleta de um guarda civil municipal em Cotia. O caso aconteceu no Jardim Sandra, na noite de segunda-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, o agente, que atua na Guarda Civil Municipal de Embu das Artes, estava em sua motocicleta particular quando foi abordado por dois suspeitos em outra moto. Rapidamente, o guarda reagiu à tentativa de assalto e disparou contra os suspeitos, atingindo o adolescente.

O menor foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Regional de Cotia. Segundo a PM, ele estava com um simulacro de arma de fogo e já tinha antecedentes por roubo, furto e receptação. Comparsa fugiu do local e não foi localizado.

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O caso foi registrado no DP de Cotia como lesão corporal decorrente de intervenção policial.