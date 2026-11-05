Quinta-feira com tempo encoberto e alta probabilidade de chuva em Osasco

O tempo nesta quinta-feira, 05 de novembro, segue instável na cidade de Osasco. Quem precisar sair de casa logo cedo vai encontrar o céu totalmente encoberto por nuvens, marcando o tom de um dia cinzento em toda a região metropolitana.

Em relação às temperaturas, os termômetros na cidade registraram mínima de 19.8°C nas primeiras horas do dia, mantendo o clima fresco. Ao longo da tarde, a máxima não deve passar dos 25.8°C, configurando um cenário de calor moderado, porém abafado devido à alta taxa de umidade relativa do ar, que chega a casa dos 85%.

O grande destaque do dia é a alta probabilidade de precipitação, estimada em 90%. O vento sopra de forma moderada, com velocidade média de 16.2 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) permanece baixo, marcando 2, devido à forte cobertura de nuvens.

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Para quem vai circular pelas ruas de Osasco nesta quinta-feira, a recomendação é sair de casa prevenido com guarda-chuvas e capas. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção no trânsito devido às pistas molhadas, e acompanhar as atualizações da Defesa Civil caso as precipitações ganhem intensidade.