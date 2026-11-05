Horóscopo de hoje, quinta-feira, 05/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 5 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta quinta-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

O dia pode motivar você vai escolher desacelerar e essa vai ser sua melhor decisão. Uma pausa gostosa tá chegando pra recarregar sua bateria total. Alguém que curte sua companhia vai te puxar pra um momento massa e seu astral vai subir na hora. Pode se animar, algo muito legal tá batendo na sua porta… Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Sua energia vai atrair gente nova que tem tudo a ver com você. Um papo sem pretensão vai virar aquela conexão que deixa o dia mais feliz. Você vai se sentir super acolhido e isso te dá uma força enorme. Um programa diferente vai te render uma alegria daquelas que fica na memória… Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

Publicidade

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Você vai finalmente bancar suas escolhas com peito cheio de confiança. Aquela insegurança chatinha vai embora e dá lugar pra uma certeza gostosa de que tá tudo se alinhando. Uma novidade boa tá a caminho pra te provar que sua fase virou e coisas incríveis tão por vir… Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Neste dia, você vai criar coragem pra falar o que tá guardado aí dentro e isso vai te libertar. Abrir o coração do seu jeito vai aproximar quem realmente importa pra você. Uma mensagem que chega vai confirmar aquilo que você já sentia e te trazer uma paz enorme e um motivo pra sorrir… Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Você vai se permitir sentir tudo sem se esconder e isso vai ser libertador demais. Um reencontro com alguém do seu passado tá pra rolar de um jeito sincero e leve. Um gesto seu, simples e verdadeiro, vai mudar completamente o clima e abrir espaço pra algo muito bom acontecer… Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, você vai mostrar seu talento natural de lidar com as pessoas e todo mundo vai perceber. Seu olhar atento aos detalhes vai ser reconhecido e te deixar com orgulho de si. Uma troca vai te deixar de coração quentinho e com aquela sensação deliciosa de que o próximo capítulo vem cheio de coisa boa… Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

Publicidade

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Vai bater uma vontade gostosa de organizar seu cantinho neste dia, e isso vai te fazer um bem danado. O que você tava empurrando com a barriga se resolve rapidinho hoje. Quando tudo ficar no seu lugar, sobra espaço pra uma notícia boa chegar e deixar seu dia muito mais leve e feliz… Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Sabe aquela vibe divertida que contagia? É a sua de hoje. Você vai curtir o que te faz bem e ainda equilibrar tudo do seu jeito, sobrando tempo pra rir demais. Gente nova tá entrando no seu círculo trazendo uma energia diferente que promete te surpreender de um jeito muito bom… Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

De repente vai te dar um estalo pra deixar tudo ao seu redor mais bonito e com a sua cara. Arrumar seu canto, colocar uma plantinha, mudar um detalhe. Essa organização vai te trazer uma harmonia gostosa e logo em seguida vem um retorno lindo de um gesto seu que você nem esperava… Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Sem inventar moda, você vai focar em fechar o que já tá no seu caminho e vai mandar muito bem nisso. Essa atitude prática vai te dar um gás enorme. Sua criatividade tá bombando e vai te soprar uma ideia genial que abre uma porta muito massa nos próximos dias… Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

Publicidade

Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Talvez você fique mais sensível ao que escuta por aí, mas vai tirar de letra e com muita maturidade. Entender que nem tudo é pessoal vai te deixar bem mais tranquilo. Se acolher vai ser seu superpoder. Vem aí uma conversa ou um convite que vira seu humor completamente pra melhor… Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Você vai perceber tudo ao seu redor com uma sensibilidade linda que é só sua. Muita coisa vai te tocar, mas você vai saber filtrar o que realmente importa. Um tempinho só seu vai clarear total a mente. E é nessa pausa que surge um sinal delicioso de que algo que você quer tá se aproximando… Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje