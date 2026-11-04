Provão Paulista 2026 começa nesta quarta-feira para alunos da 3ª série do Ensino Médio

O Provão Paulista Seriado 2026 começa nesta quarta-feira (4) para mais de 380 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo. As provas serão aplicadas também na quinta-feira (5), marcando o início do calendário deste ano.

Na próxima semana, será a vez dos alunos da 2ª série, nos dias 10 e 11 de novembro, e da 1ª série, nos dias 12 e 13.

Nos dias de avaliação, os portões das escolas serão fechados às 7h45, e as provas terão início às 8h. A orientação é que os estudantes cheguem com antecedência para evitar imprevistos.

Publicidade

No primeiro dia de aplicação para a 3ª série, que inclui a redação, o tempo máximo de prova será de cinco horas. Os candidatos deverão permanecer na sala por, pelo menos, duas horas e meia após o início do exame.

Escolha dos cursos vai até 27 de novembro

Além das provas, os estudantes da 3ª série precisam ficar atentos ao prazo para escolher os cursos superiores. A indicação das opções poderá ser feita até 27 de novembro.

Em sua quarta edição, o Provão Paulista é organizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e oferece 15.819 vagas em instituições públicas de ensino superior.

As oportunidades estão distribuídas entre a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Publicidade

Os estudantes das três séries do Ensino Médio participam do processo seletivo, que utiliza o desempenho nas avaliações ao longo dos anos para ampliar o acesso ao ensino superior público.