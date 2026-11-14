Sábado em Osasco tem céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva

Os moradores de Osasco encontram um cenário de tempo parcialmente nublado neste sábado (14). A condição do dia é marcada pela presença de muitas nuvens no céu, mas com aberturas que permitem alguma variação ao longo do dia na cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 18.1°C, mantendo um clima fresco nas primeiras horas do dia, e máxima que pode alcançar até 26.8°C, configurando um cenário de calor moderado durante a tarde.

O dia também conta com uma umidade relativa do ar na casa dos 78% e ventos soprando a uma velocidade de 13.7 km/h. Há uma probabilidade de chuva de 54%, o que indica chances reais de precipitações rápidas na região. Além disso, o índice UV atinge a marca de 12.5, considerado muito alto.

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Para quem for aproveitar o final de semana na rua, a recomendação é redobrar os cuidados com a proteção solar devido ao alto índice UV e manter um guarda-chuva por perto, já que a instabilidade pode trazer surpresas ao longo do dia.