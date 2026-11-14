Horóscopo de hoje, sábado, 14/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 14 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos neste sábado.

Áries – 21 de março a 20 de abril

O despertar da energia astral deste sábado traz uma forte vontade de sonhar e traçar planos para um futuro promissor. Sob a influência dos astros, uma conversa alegre e estimulante pode renovar seu ânimo para planejar uma viagem que há tempos deseja realizar. A sorte favorece você hoje. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Áries Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Uma parte deste dia sábado pode apresentar um teste de confiança em alguma situação importante, mas os astros indicam que isso não deve gerar nervosismo, pelo contrário, haverá serenidade para lidar com isso. De tarde será seu momento de maior conexão com sua atração. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Touro Confira a previsão completa de Touro para hoje

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

A previsão de hoje convida você à uma autorreflexão profunda. Velhos erros podem emergir, não para punir, mas para mostrar quanto você evoluiu desde então. A chave está em reconhecer seu progresso sem se autodepreciar. Neste sábado seu intelecto estará aguçado, e a sorte favorece. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Gêmeos Confira a previsão completa de Gêmeos para hoje

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

A energia do dia sábado vem com um convite para reavaliar decisões tomadas por medo, despertando a coragem necessária para escolher o que realmente gosta. Os astros alinham-se para fortalecer seu poder pessoal, e a sorte favorece a tomada de decisões pautadas no amor a si mesma. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Câncer Confira a previsão completa de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Provável que neste dia você sinta um cansaço incomum devido ao constante papel de puxar a carroça. Hoje, os astros sugerem uma pausa importante, para simplesmente ser e desfrutar da companhia daqueles que não fazem exigências. A sorte sorri abrindo espaço para gestos de ajuda inesperados. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Leão Confira a previsão completa de Leão para hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Uma troca de ideias hoje poderá abrir seus olhos para novas perspectivas. Alguém que parecia previsível mostrará uma abertura fora do habitual, e isso fará você reavaliar não só sua visão sobre essa pessoa, mas também seus próprios princípios. A sorte favorece para absorver uma boa energia. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Virgem Confira a previsão completa de Virgem para hoje

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

O desenrolar dos acontecimentos de hoje podem desafiar sua disposição em sair da sua zona de conforto na busca pela verdade. Não se apresse em decisões; escute o seu silêncio ressoar dentro de você. À noite a sorte favorece momentos de clareza profunda, que não virão apenas pelas palavras. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Libra Confira a previsão completa de Libra para hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

O dia de hoje traz a energia de um renascimento, que é interno e não visível externamente. Uma fase de maturidade se aproxima, onde o controle dará lugar à aceitação plena. Um dia sábado diferente, em que seu nível de sorte aumenta para permitir que você libere o passado sem ansiedade. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Escorpião Confira a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje a realidade pode mostrar que nem tudo se explica pela razão. Você pode confiar muito nos seus sentidos, mas as energias do dia favorecem a intuição e os sinais sutis. Um dia sábado em que a sorte intensifica sua sensibilidade. Observe melhor as coincidências do dia. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Sagitário Confira a previsão completa de Sagitário para hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

A sensação de satisfação preencherá sua alma ao ver que no final dia cumpriu o que planejou para hoje. Contudo, para enxergar o lado positivo de certas situações, será importante liberar um pouco a rigidez e ser mais flexível. A sorte está favorável, um sábado ideal para equilibrar o esforço. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Capricórnio Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Possivelmente neste dia pode surgir uma decisão que, apesar de meio que confusa, trará benefícios para você. O desafio será não romper com o passado, mas permitir que o novo entre de forma orgânica na sua vida. Um sábado em que a sorte estará do seu lado, agindo nesse ponto. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Aquário Confira a previsão completa de Aquário para hoje

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Fique atento(a), porque algo que você aguarda começará a se manifestar no plano material. Detalhes pequenos e sutis trarão clareza para aquilo que antes parecia nebuloso. Durante uma parte deste sábado a sorte propicia uma sensação de leveza, que vai acalmar seu espírito e promover tranquilidade. Toque aqui e veja também a previsão do amor e dinheiro para Peixes Confira a previsão completa de Peixes para hoje