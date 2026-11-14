Barueri tem sábado parcialmente nublado e com chance de chuva nesta metade de novembro

O sábado, 14 de novembro, começa com o tempo firme, mas cheio de nuvens em Barueri. A condição climática para hoje é caracterizada por sol entre nuvens, criando um cenário típico de transição na região metropolitana, ideal para quem pretende aproveitar o dia ao ar livre, mas sem descuidar da possibilidade de mudanças repentinas no tempo.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 17.9°C nas primeiras horas do dia, mantendo um clima fresco na cidade. Ao longo da tarde, com a elevação gradual, a temperatura máxima chega a 27.4°C, configurando um típico dia quente, com sensação de calor moderado para os moradores que circularem pelas ruas do município.

A umidade relativa do ar está na casa dos 78%, o que garante um ambiente relativamente úmido. No entanto, os ventos sopram a uma velocidade moderada de 12.6 km/h, enquanto a probabilidade de precipitação se mantém em 50%, indicando chances reais de chuvas isoladas ao longo do dia. Outro ponto que merece atenção redobrada da população é o índice UV, que atinge a marca de 12.8, considerado extremo.

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Por conta do alto índice UV, especialistas reforçam a importância do uso de protetor solar e óculos escuros, mesmo com o céu parcialmente nublado. Quem for sair de casa também é aconselhado a levar um guarda-chuva na bolsa, prevenindo-se contra eventuais pancadas de chuva que possam surgir de surpresa durante o período.