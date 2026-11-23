A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, munições e outros objetos durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na noite de sábado (21), no Jardim Paraíso, em Barueri.

Acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), a equipe foi até o imóvel e conversou com a vítima, que relatou ter sido agredida e ameaçada pelo marido. Na ocasião, ela também informou aos policiais que o homem mantinha uma arma de fogo no local.

Durante averiguação na residência, os agentes encontraram uma carabina CBC calibre .22, dois carregadores e 20 munições do mesmo calibre. Também foram recolhidos na casa duas espadas do tipo katana, um arco e oito flechas.

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As partes envolvidas e todo o material apreendido foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. Segundo as informações divulgadas, o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.