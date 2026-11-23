A rodovia Castello Branco terá interdição no trecho do km 23, sentido capital, em Barueri, entre esta segunda-feira (23) e quarta-feira (25) de novembro, devido a serviços de reparo no pavimento coordenados pela Ecovias Raposo Castello. Os trabalhos serão realizados no período noturno, das 22h às 5h, com o objetivo de reduzir os impactos no tráfego durante os horários de maior fluxo de veículos.

De acordo com a concessionária, as intervenções afetarão a faixa 4 (da direita) da pista expressa, no sentido capital, além da alça que conecta a pista expressa à marginal, na altura do km 23. Durante o bloqueio da alça, os motoristas poderão acessar a via marginal cerca de 1,2 km à frente.

Os serviços preveem fresagem e recomposição do pavimento flexível. A execução começa com a retirada da camada superficial do asfalto, seguida pela aplicação da nova massa asfáltica e pelo refazimento da sinalização horizontal. Ao final de cada etapa, o trecho passará por limpeza antes da liberação para o tráfego.

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Durante todo o período de obras, o Centro de Controle Operacional (CCO) acompanhará as condições da rodovia por meio do sistema de câmeras e de contato permanente com as equipes em campo, buscando identificar alterações no fluxo e adotar medidas operacionais para minimizar transtornos.

A concessionária orienta os motoristas que passarem pelo trecho em obras a redobrar a atenção, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade. Aos condutores que utilizam o acesso à marginal, a recomendação é considerar a interdição no planejamento do trajeto e seguir as instruções das equipes operacionais.

Em caso de condições climáticas adversas ou necessidades operacionais, a programação dos trabalhos poderá ser alterada ou suspensa temporariamente, visando à segurança dos usuários e dos profissionais envolvidos. Informações sobre as condições de tráfego e solicitações de atendimento estão disponíveis pelo telefone 0800 270 0 280 e pelo site sos.eco.br.