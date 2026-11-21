O sábado, 21 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. A previsão aponta a ocorrência de chuva irregular nas proximidades da cidade, mantendo a atmosfera abafada e com grande variação de nebulosidade ao longo do dia para os moradores da Região Metropolitana.

Termômetros registraram temperatura mínima de 20.9°C, índice que se encaixa na faixa de temperaturas amenas/fresco durante as primeiras horas da manhã. No entanto, o cenário muda rapidamente com a rápida elevação térmica, levando a máxima a atingir 20.9°C (considerado calor intenso/muito quente, conforme a escala regional para marcas acima de 30°C).

A umidade relativa do ar fica na casa dos 74%, o que intensifica a sensação de abafamento, enquanto a probabilidade de precipitação atinge a marca de 70%. Os ventos sopram com velocidade moderada de 15.5 km/h, e o índice ultravioleta (UV) alcanza o patamar alarmante de 12.8, exigindo cuidados redobrados com a exposição solar.

Publicidade

Para quem for aproveitar o final de semana fora de casa, a recomendação do portal Visão Oeste é carregar o guarda-chuva devido à instabilidade e reforçar a hidratação e o uso de protetor solar, visto que os raios UV estão em níveis muito elevados mesmo com a possibilidade de chuvas isoladas na região.