segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Osasco tem segunda-feira com frio e chuva irregular nas proximidades

Osasco registra segunda-feira fria e com alta umidade. Termômetros variam entre 13.4°C e 15.4°C, com previsão de chuva irregular nas proximidades.

Por Redação | Atualizado em: 09/11/2026 02:00 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
previsao do tempo hoje pancadas de chuva
Confira a previsão do tempo hoje
Publicidade

A semana começa com o tempo instável e características típicas de inverno em Osasco nesta segunda-feira (09/11). Quem precisar sair de casa logo cedo vai notar a presença marcante da umidade e a necessidade de reforçar os casacos, já que a condição predominante é de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia.

No que diz respeito aos termômetros, a cidade registra um cenário de frio. A temperatura mínima prevista é de 13.4°C, enquanto a máxima não deve passar dos 15.4°C, mantendo a atmosfera gelada e sem grandes variações térmicas ao longo das horas.

Os índices meteorológicos reforçam o perfil úmido e fechado da jornada: a umidade relativa do ar atinge a marca elevada de 91%, a probabilidade de precipitação chega a 74%, e os ventos sopram com intensidade moderada de 20.9 km/h. Já o índice ultravioleta (UV) permanece em 2.7, considerado baixo.

Publicidade

Devido ao cenário de frio e à alta umidade, a recomendação para os osasquenses é redobrar os cuidados com a saúde e sair de casa prevenidos com guarda-chuvas e roupas adequadas. A tendência é que o tempo instável persista, exigindo atenção redobrada no trânsito e nas atividades ao ar livre.

« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: previsão do tempo

Leia Também

previsao do tempo hoje chuvas passageiras

Segunda-feira em Barueri tem frio e previsão de chuva irregular nas proximidades

 festival do pescado e frutos do mar ceagesp com lagosta às sextas feiras em são paulo

Festival do Pescado da Ceagesp oferece mais de 30 pratos em novembro

 atletas de osasco conquistam medalhas no campeonato brasileiro de karatê 2026

Atletas de Osasco conquistam quatro ouros e dois bronzes no Brasileiro de Karatê 2026