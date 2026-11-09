Osasco tem segunda-feira com frio e chuva irregular nas proximidades

A semana começa com o tempo instável e características típicas de inverno em Osasco nesta segunda-feira (09/11). Quem precisar sair de casa logo cedo vai notar a presença marcante da umidade e a necessidade de reforçar os casacos, já que a condição predominante é de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia.

No que diz respeito aos termômetros, a cidade registra um cenário de frio. A temperatura mínima prevista é de 13.4°C, enquanto a máxima não deve passar dos 15.4°C, mantendo a atmosfera gelada e sem grandes variações térmicas ao longo das horas.

Os índices meteorológicos reforçam o perfil úmido e fechado da jornada: a umidade relativa do ar atinge a marca elevada de 91%, a probabilidade de precipitação chega a 74%, e os ventos sopram com intensidade moderada de 20.9 km/h. Já o índice ultravioleta (UV) permanece em 2.7, considerado baixo.

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Devido ao cenário de frio e à alta umidade, a recomendação para os osasquenses é redobrar os cuidados com a saúde e sair de casa prevenidos com guarda-chuvas e roupas adequadas. A tendência é que o tempo instável persista, exigindo atenção redobrada no trânsito e nas atividades ao ar livre.