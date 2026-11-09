Segunda-feira em Barueri tem frio e previsão de chuva irregular nas proximidades

A segunda-feira, 9 de novembro, começa com o tempo instável e características típicas de dias invernais em Barueri. Os moradores que precisam sair cedo de casa encontram um cenário cinzento e fechado, com registros de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção redobrada no trânsito e nos deslocamentos pela cidade.

No aspecto térmico, o dia se mantém sob forte influência do frio na região metropolitana. Os termômetros marcam temperatura mínima de 13.1°C nas primeiras horas do dia, com pouca variação e máxima que não deve passar dos 15.8°C durante a tarde, configurando um cenário claramente gelado para a época. A umidade relativa do ar está bastante elevada, atingindo a casa dos 90%.

As condições meteorológicas ainda indicam uma probabilidade de chuva da ordem de 60%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 19.4 km/h, o que potencializa a sensação de frio nas ruas. Já o índice ultravioleta (UV) permanece em 3.3, considerado moderado devido à forte cobertura de nuvens que predomina sobre o município.

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Para quem transita por Barueri nesta segunda-feira, a recomendação é redobrar os cuidados com a saúde devido à combinação de umidade alta e temperaturas baixas, além de não esquecer o guarda-chuva ao sair. A tendência é de que o tempo permaneça instável, sem grandes perspectivas de abertura de sol ao longo de todo o período.