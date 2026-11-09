Horóscopo de hoje, segunda-feira, 09/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 9 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta segunda-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Hoje, talvez você sinta necessidade de colocar para fora aquilo que vem guardando, e essa atitude fará uma diferença positiva no seu dia. Uma conversa sincera poderá abrir caminhos para uma situação que parecia parada. Além disso, uma notícia animadora ajudará a renovar seu entusiasmo… Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Sua capacidade de enxergar diferentes lados de uma situação estará ainda mais forte. Você conseguirá compreender melhor as atitudes de quem está por perto, evitando julgamentos precipitados. Um encontro ou reunião poderá deixar aquela sensação gostosa de que algo bom está começando… Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

Publicidade

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Nesta segunda-feira, você perceberá que nem tudo precisará acontecer do seu jeito para terminar bem. Ao diminuir a cobrança sobre as pessoas, conseguirá recuperar sua tranquilidade e enxergar saídas que antes passavam despercebidas. Isso será muito positivo e mudará seu ânimo para os próximos dias… Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

As relações ganharão um clima mais favorável, com espaço para conversas francas e gestos de compreensão. Você verá que algumas diferenças poderão ser resolvidas com mais facilidade do que imaginava. Uma aproximação agradável promete trazer boas sensações e fortalecer sua confiança nas pessoas… Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Sua mente estará especialmente ativa hoje, favorecendo ideias práticas e decisões que vinham sendo adiadas. Você conseguirá organizar melhor seus próximos passos e perceber detalhes que farão diferença. Uma notícia poderá confirmar que está indo na direção certa, trazendo entusiasmo para continuar… Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Uma notícia animadora poderá surgir envolvendo estudos, viagens ou alguma experiência capaz de ampliar seus conhecimentos. Você sentirá vontade de explorar novos caminhos e descobrir habilidades que ainda não colocou em prática. Uma conversa poderá render bons resultados, deixando o dia mais animado… Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

Publicidade

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Você começará o dia enxergando com mais clareza uma situação que vinha evitando encarar. Algumas lembranças ganharão outro significado, permitindo que você entenda melhor suas próprias escolhas. Uma conversa sincera poderá trazer respostas que faltavam e abrir espaço para uma fase mais tranquila e positiva… Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje, é possível que algumas pessoas contribuam bastante para você tirar uma ideia do papel. As conversas fluirão melhor quando houver troca verdadeira e objetivos em comum. Um convite para participar de um grupo ou projeto poderá despertar seu interesse e trazer uma notícia bastante animadora… Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Neste dia, alguns passos começarão a ganhar contornos mais claros, aumentando sua confiança nos próprios planos. Uma resposta que você espera poderá se aproximar, trazendo motivos para comemorar. Mesmo que ainda existam alguns ajustes, você sentirá que as coisas estarão indo na direção certa… Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Sua atenção estará voltada para tudo aquilo que deseja construir daqui para frente. Você sentirá mais disposição para abandonar hábitos e situações que já não combinam com sua fase atual. Uma conversa poderá mexer com suas ideias, mas também trará uma percepção valiosa sobre o caminho que deseja seguir… Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

Publicidade

Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Neste início de semana, você conseguirá olhar para qualquer obstáculo com muito mais serenidade. Uma conversa com alguém poderá ajudar a organizar seus pensamentos e revelar uma saída interessante. Aos poucos, uma sensação de segurança voltará, acompanhada da expectativa de dias mais favoráveis… Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Sua comunicação ficará mais espontânea hoje, facilitando até mesmo conversas com pessoas com quem costuma ter pouca afinidade. Um convite para participar de um encontro poderá render uma experiência agradável. Além disso, alguém poderá demonstrar apoio a uma ideia sua, trazendo muito entusiasmo… Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje