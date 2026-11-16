Segunda-feira em Osasco com chuva passageira fraca e termômetros variando entre fresco e calor moderado

Os moradores de Osasco iniciam a semana com mudanças no tempo. Nesta segunda-feira (16/11), a previsão indica a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, mantendo a atmosfera úmida e o céu predominantemente encoberto em vários momentos na cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marca mínima de 18.3°C, caracterizando um cenário fresco no início do dia. Durante a tarde, a máxima pode chegar a 24.4°C, configurando um quadro de calor moderado para os padrões da região.

O índice de umidade relativa do ar permanece elevado, registrando cerca de 85%, enquanto a probabilidade de precipitação é de 81%. Os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade de 13.7 km/h, trazendo leve alívio térmico para quem transita pelas ruas do município.

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Apesar da previsão de chuvas fracas e passageiras, vale destacar que o índice UV atinge a marca de 9.4, considerado muito alto. Portanto, mesmo com a presença de nuvens e instabilidade, recomenda-se o uso de protetor solar caso haja exposição ao ar livre.