segunda-feira, 16 de novembro de 2026
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Segunda-feira com chuva passageira fraca e temperaturas amenas em Barueri

Segunda-feira em Barueri tem previsão de chuva passageira fraca, umidade elevada e termômetros variando entre 18.3°C e 24.6°C.

Por Redação | Atualizado em: 16/11/2026 02:30 Siga-nos no Google News
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Esta segunda-feira, 16 de novembro, começa com o tempo instável na cidade de Barueri. A previsão aponta para a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, exigindo um pouco de atenção de quem precisa transitar pelas ruas da cidade, embora os volumes esperados não devam causar grandes transtornos à rotina dos moradores.

Em relação às temperaturas, o dia registra marcas que variam entre a mínima de 18.3°C e a máxima de 24.6°C. Com esses números, o cenário térmico oscila entre temperaturas amenas e o início de um calor moderado durante o período da tarde, garantindo uma atmosfera relativamente fresca para o começo da semana na região.

Os dados meteorológicos também destacam uma alta taxa de umidade relativa do ar, casa dos 85%, e uma probabilidade de chuva estimada em 82%. Os ventos sopram de forma moderada, com velocidade média de 14.4 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica em alguns momentos do dia.

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Apesar da cobertura de nuvens e das precipitações leves, o índice ultravioleta (UV) atinge a marca de 10.8, o que exige cuidado com a exposição solar nos breves momentos de abertura. A recomendação para os baruerienses é sair de casa com um guarda-chuva na bolsa e não descuidar da proteção solar, mesmo com o tempo predominantemente nublado.

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Tags: previsão do tempo

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