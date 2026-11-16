Horóscopo de hoje, segunda-feira, 16/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 16 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta segunda-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Hoje seus pensamentos ganharão clareza com relação a questões relacionadas ao dinheiro e à sua vida pessoal. O impulso de fazer algo grandioso em sua vida será bastante intenso hoje, que junto com uma situação favorável, lhe dará a condição necessária para seguir em direção à sua paixão e sonhos… Continue lendo a previsão de Áries

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Nesta segunda-feira situações pendentes e que trazem incômodos de todos os tipos serão encerradas de uma vez por todas. Confie em seus instintos e não deixe que qualquer comentário o faça duvidar do que vai conseguir. Oportunidade de negócios está vindo em sua direção, é um bom momento para agarrá-la… Continue lendo a previsão de Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Durante este dia pode haver momentos hoje em que você duvide de sua própria força e habilidades, mas apesar dos obstáculos que podem aparecer em seu caminho, você dará conta com folga. Você terá o que é preciso para concretizar seus objetivos e enfrentar os desafios com coragem e determinação… Continue lendo a previsão de Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Hoje entenderá que um projeto ou necessidade pessoal pode que tenha demorado para dar as caras, mas pelo menos agora você estará no caminho certo e terá total certeza de que terá sucesso. Você terá a chave do seu destino. Confie em si mesmo, assuma o controle da sua vida e abrace a boa jornada que está por vir… Continue lendo a previsão de Câncer

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Uma segunda em que algumas situações podem parecer fora do seu controle, mas na realidade, é uma renovação que se aproxima. Sua presença em um evento o colocará no centro das atenções e surpreenderá pessoas em posições de autoridade. Espere receber uma oferta interessante antes do que pensa… Continue lendo a previsão de Leão

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, segunda-feira, tenha tato em caso de desacordo com alguém próximo em relação a um assunto que precisa ser resolvido. Após uma discussão, o resultado trará uma resolução positiva. Manter uma atitude esperançosa, sobre algo que deseja ter, pode lhe dar coragem e fé para vencer qualquer obstáculo… Continue lendo a previsão de Virgem

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Neste dia seja confiante e avance em direção ao seu objetivo de sucesso. Mantenha uma postura firme em suas crenças e valores, já que é hora de sua atitude positiva brilhar. Mostre seu verdadeiro valor e vá em frente com fé, porque você encontrará uma condição especial com a qual muita coisa se encaixa… Continue lendo a previsão de Libra

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Segunda-feira é um ótimo dia para tentar algo novo e ousado para recuperar sua motivação, visto que em breve você poderá aproveitar o prazer de obter uma promoção ou passar em um exame. Você terá a sensação de que haverá uma quantidade infinita de coisas para fazer, e que terá as condições claras… Continue lendo a previsão de Escorpião

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Nesta segunda, com relação a um assunto pessoal, um plano chegará a você naturalmente e você pode esperar resultados melhores do que os que viu até agora. Durante este dia evite qualquer comportamento impulsivo. Não se importe com piadas leves e tome cuidado para não levar isso muito a sério… Continue lendo a previsão de Sagitário

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Segunda-feira começará com algum tipo de confusão, mas irá inspirá-lo a mostrar suas capacidades de superação. À medida que o dia avança, é provável que você obtenha reconhecimento por seu desempenho. Você pode finalizar alguns assuntos hoje que podem trazer bons retornos na área pessoal… Continue lendo a previsão de Capricórnio

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Para hoje é provável que você receba uma informação sobre algo que está esperando, e que afetará de uma forma muito positiva suas decisões. Você se sentirá emocionalmente tranquilo, o que terá um impacto positivo na sua vida pessoal. Aventura, viagem e entretenimento aparecem agora para você… Continue lendo a previsão de Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Durante esta segunda pode que você se veja envolvido em algum tipo de trabalho artístico, o que lhe oferecerá reconhecimentos maravilhosos. Sua paixão provavelmente será convertida em seu hobby e, mais tarde, em sua profissão. Você colocará todos os seus esforços para atingir o que deseja, e o conseguirá… Continue lendo a previsão de Peixes