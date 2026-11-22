Espetáculo da Cia D’Artes será apresentado gratuitamente entre os dias 23 e 26 de novembro / Divulgação

Depois de ter apresentação anunciada em Barueri, o espetáculo teatral gratuito “Onde Moram os Sonhos”, da Cia D’Artes, também será levado a Itapevi, Osasco e Jandira na próxima semana. As sessões acontecem entre segunda-feira (23) e quinta-feira (26), como parte da Mostra de Teatro nas Cidades, do projeto Ecoviver.

A peça aborda temas como empatia, imaginação, escuta e respeito às diferenças, por meio de uma apresentação voltada a crianças, jovens e adultos. A entrada é gratuita, sujeita à disponibilidade de lugares.

A mostra conta com apoio da Ecovias Raposo Castello e integra as ações do Ecoviver, projeto de educação para a sustentabilidade que utiliza atividades educativas e manifestações artísticas para incentivar a conscientização socioambiental.

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Neste ano, a iniciativa prevê alcançar 120 escolas públicas, 15 mil estudantes e 390 educadores em dez municípios, entre eles Osasco, Itapevi, Barueri e Jandira.

Criado em 2006, o projeto já envolveu mais de 500 mil estudantes, 19,5 mil professores e 4,6 mil escolas em diferentes regiões do país.

Confira a programação

Itapevi

– Data: 23 de novembro (segunda-feira)

– Horários: 9h30 e 14h30

– Local: Auditório da Diretoria de Ensino – Vila Nova

Osasco

– Data: 24 de novembro (terça-feira)

– Horários: 10h e 14h

– Local: CEU Dra. Zilda Arns Neumann – Jardim Elvira

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Barueri

– Data: 25 de novembro (quarta-feira)

– Horários: 9h e 14h

– Local: Parque Municipal Dom José

Jandira

– Data: 26 de novembro (quinta-feira)

– Horários: 9h e 14h

– Local: Teatro Municipal de Jandira

Entrada: gratuita, sujeita à disponibilidade de lugares.