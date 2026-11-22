A Prefeitura de Itapevi realiza no próximo sábado (28), a partir das 9h, uma mobilização de combate à dengue no Parque da Cidade. A ação terá demonstrações de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, distribuição de materiais informativos e orientações sobre prevenção à dengue, zika e chikungunya.

A atividade é organizada pela Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e do Setor de Controle de Endemias. A iniciativa faz parte das ações municipais de prevenção às arboviroses e marca o Dia Nacional de Combate à Dengue, celebrado no último sábado de novembro.

Dia D de vacinação

Também neste sábado, Itapevi terá um Dia D de Vacinação em sete UBSs, das 8h às 15h. Além da atualização da caderneta, será aplicada a vacina contra a dengue em crianças de 10 a 14 anos.

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O atendimento será realizado nas unidades de Amador Bueno, Vitápolis, Jardim Rainha, Cardoso, Santa Cecília, Parque Suburbano e Jardim Santa Rita II.

Também haverá uma equipe de saúde no Terminal Rodoviário de Itapevi, no Centro, para atender a população.