Horóscopo de hoje, sexta-feira, 06/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 6 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta sexta-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Comprometer-se facilita suas relações hoje, pois Vênus favorece a harmonia. Releia uma conversa apressada da semana e esclareça o que ficou pendente. Movimente o corpo para aliviar tensões e evite decisões impulsivas; a paciência trará melhores resultados. Confira aqui o amor e dinheiro de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Converse abertamente sobre acordos, pois o diálogo pode destravar situações. Cuide da saúde e das responsabilidades práticas. Antes de comprar ou planejar festas, revise o orçamento. À noite, momentos tranquilos com alguém de confiança serão revigorantes. Veja aqui o amor e dinheiro de Touro para hoje

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

O dia favorece conversas leves, criatividade, jogos e encontros agradáveis. Antes de enviar mensagens importantes, revise o tom para evitar mal-entendidos. Uma conversa casual pode trazer uma descoberta útil. Reserve uma hora sem celular para descansar a mente. Clique e confira o amor e dinheiro para Gêmeos hoje

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Seu lado pessoal pede atenção. Organizar a rotina de suas atividades será mais fácil do que imagina, mas não centralize tudo em você: delegue tarefas. Um momento de riso com quem você não fala há tempo pode ser o melhor presente do dia. Veja aqui o amor e dinheiro de Câncer hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Você tem algo importante a dizer; procure alguém disposto a ouvir de verdade. Um gesto generoso, mesmo simples, terá mais impacto do que algo caro. Proteja uma ideia criativa de interrupções e permita que ela amadureça antes de divulgá-la. Continue lendo o amor e dinheiro de Leão para hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Assuntos pendentes tendem a fluir melhor, sendo bom revisar suas opções. Porém, confira contratos e acordos com cuidado, por causa de Mercúrio retrógrado. Organizar arquivos, armários ou a agenda pode destravar sua energia e facilitar as próximas decisões. O amor e dinheiro de Virgem para hoje clicando aqui

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

A Lua no seu signo intensifica emoções, mas também fortalece sua percepção. É um bom momento para agir ou pedir apoio. Em vez de decidir algo definitivo sobre um relacionamento, observe os padrões com calma e deixe a clareza surgir naturalmente. Confira também o amor e dinheiro de Libra para hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Um período de silêncio ajudará você a se reencontrar antes de voltar à rotina. Você também pode ser chamado a ajudar alguém com generosidade. Anote três desejos para o próximo ciclo, mas mantenha seus planos em segredo por enquanto. Veja aqui a previsão do amor e dinheiro para Escorpião hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amizades, grupos e afeto ganham destaque. Compartilhe um objetivo ou ideia futura com alguém capaz de oferecer um retorno construtivo. Hoje é mais indicado para planejar e refletir do que para executar; guarde energia para transformar boas ideias em ação depois. Clique aqui e confira o amor e dinheiro para Sagitário

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você estará mais visível, então cuide do que compartilha e de como se apresenta. Um amigo ou contato local pode trazer notícias úteis ou uma indicação valiosa. Aceite a ajuda e, ao fim do dia, revise uma meta de longo prazo. Veja aqui o amor e dinheiro de hoje para Capricórnio

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Viagens, arte, música, museus ou qualquer experiência nova podem ampliar sua visão. O trabalho pode parecer mais pesado, mas uma pausa real renderá mais do que insistir. Sua constância está sendo notada, mesmo que os resultados ainda não apareçam. Clique aqui e veja o amor e dinheiro de Aquário hoje

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

O lado pessoal ganha intensidade, e uma nova conexão pode revelar algo profundo sobre um relacionamento atual. Um gesto simples de atenção pode resolver mais do que esperado. Ofereça afeto sem carregar as emoções alheias. O amor e dinheiro de Peixes para hoje clicando aqui