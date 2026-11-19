O Shopping Granja Vianna, em Cotia, terá uma ação especial de Black Friday na próxima sexta-feira (27), com uma cabine de vento que desafia os visitantes a capturar brindes durante a atividade.

A ação acontece das 12h às 20h, no Piso L1, em frente ao Clubinho do Granja. Cada pessoa terá direito a uma tentativa.

Entre as lojas participantes estão Lojinha da Faby, Fast Frame, Zeiss, Calvin Klein, Repaginar, Gift Case, Maki Bela, Friga e Altenburg, com brindes de categorias como beleza, perfumaria e decoração.

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Também participam operações de bem-estar, como Sóbrancelhas, Espaçolaser e Face Doctor, que oferecem benefícios como hidratação facial, spa labial e facial e cinco sessões de depilação a laser.

A gastronomia também integra a ação. O Varanda Express participa com pratos feitos, cafés e pudins, enquanto a Peixe Dourado disponibiliza 20 fichas para uso de suas máquinas.

Além da ação presencial, o shopping fará uma live no Instagram, das 11h às 12h, para apresentar algumas das ofertas de Black Friday das lojas.