Programa Saúde Animal de Barueri chega ao Parque Viana neste sábado (7)

A Prefeitura de Barueri promove neste sábado, 7 de novembro, mais uma edição do programa Saúde Animal, levando assistência veterinária gratuita aos tutores de cães e gatos do Parque Viana e bairros vizinhos. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) e realizada pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad).

Os serviços têm início a partir das 8h na sede da APAE, situada na Estrada dos Pinheiros, nº 1420, no Parque Viana. A ação oferece consultas veterinárias gratuitas para os pets dos munícipes, incluindo a aplicação de vacinas e vermifugação, procedimentos executados estritamente conforme a avaliação clínica e a recomendação do médico-veterinário responsável.

250 senhas

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Para a ação deste sábado, serão disponibilizadas 250 senhas, com o limite estipulado de uma senha por animal. Como a demanda pelo serviço costuma ser bastante concorrida, a orientação oficial é que os tutores cheguem com antecedência ao local para aumentar as possibilidades de assegurar o atendimento de seus animais de estimação.

Durante todo o período de espera e triagem, os pets deverão permanecer obrigatoriamente no espaço físico delimitado e reservado para o atendimento, garantindo a organização e a segurança de todos os presentes.

Para ter acesso aos cuidados gratuitos, os responsáveis devem comparecer com o cão ou gato e apresentar um documento oficial de identificação com foto, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além da mobilização deste sábado (7), o calendário do Saúde Animal já tem uma nova data confirmada no município: o próximo mutirão está agendado para o sábado seguinte, dia 14 de novembro, também a partir das 8h e seguindo o mesmo padrão de atendimento.

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SERVIÇO:

Programa: Saúde Animal

Data: Sábado, 07 de novembro de 2026 (Próxima ação: Sábado, 14 de novembro de 2026)

Horário: A partir das 8h

Local: APAE – Parque Viana – Estr. dos Pinheiros, 1420 – Parque Viana

Senhas: 250 senhas (uma por animal)

Serviços: Atendimento veterinário gratuito, vacinação e vermifugação (conforme avaliação do veterinário)

Documentos: Documento oficial com foto (RG ou CNH)