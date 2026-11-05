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Programa Saúde Animal de Barueri chega ao Parque Viana neste sábado (7)

Ação da Sema e do Cepad acontece neste sábado (7), a partir das 8h, na APAE, com consultas, vacinação e vermifugação para cães e gatos; nova edição está prevista para 14 de novembro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 30/10/2026 13:53 Siga-nos no Google News
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saúde animal barueri (1)
Foto: Eric Dimitri/Secom Barueri
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A Prefeitura de Barueri promove neste sábado, 7 de novembro, mais uma edição do programa Saúde Animal, levando assistência veterinária gratuita aos tutores de cães e gatos do Parque Viana e bairros vizinhos. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) e realizada pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad).

Os serviços têm início a partir das 8h na sede da APAE, situada na Estrada dos Pinheiros, nº 1420, no Parque Viana. A ação oferece consultas veterinárias gratuitas para os pets dos munícipes, incluindo a aplicação de vacinas e vermifugação, procedimentos executados estritamente conforme a avaliação clínica e a recomendação do médico-veterinário responsável.

250 senhas

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Para a ação deste sábado, serão disponibilizadas 250 senhas, com o limite estipulado de uma senha por animal. Como a demanda pelo serviço costuma ser bastante concorrida, a orientação oficial é que os tutores cheguem com antecedência ao local para aumentar as possibilidades de assegurar o atendimento de seus animais de estimação.

Durante todo o período de espera e triagem, os pets deverão permanecer obrigatoriamente no espaço físico delimitado e reservado para o atendimento, garantindo a organização e a segurança de todos os presentes.

Para ter acesso aos cuidados gratuitos, os responsáveis devem comparecer com o cão ou gato e apresentar um documento oficial de identificação com foto, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além da mobilização deste sábado (7), o calendário do Saúde Animal já tem uma nova data confirmada no município: o próximo mutirão está agendado para o sábado seguinte, dia 14 de novembro, também a partir das 8h e seguindo o mesmo padrão de atendimento.

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SERVIÇO:
Programa: Saúde Animal
Data: Sábado, 07 de novembro de 2026 (Próxima ação: Sábado, 14 de novembro de 2026)
Horário: A partir das 8h
Local: APAE – Parque Viana – Estr. dos Pinheiros, 1420 – Parque Viana
Senhas: 250 senhas (uma por animal)
Serviços: Atendimento veterinário gratuito, vacinação e vermifugação (conforme avaliação do veterinário)
Documentos: Documento oficial com foto (RG ou CNH)

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: APAE Parque Viana atendimento veterinário gratuito Barueri castração e vacinação Barueri cepad barueri Parque Viana Barueri Saúde Animal Barueri SEMA Barueri vacinação de cães e gatos Barueri

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