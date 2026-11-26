O espetáculo Veredas da Salvação, texto de Jorge Andrade com direção de Nana Pequini, chega ao palco da Praça das Artes, em Barueri, para duas apresentações abertas ao público. As sessões acontecem no sábado, 28 de novembro, às 20h, e no domingo, 29 de novembro, às 19h.

A montagem retrata uma história sobre fé, miséria e a busca desesperada por uma vida melhor, partindo de questionamentos sobre até que ponto alguém iria pelo que acredita, o que ocorreria se a fé fosse colocada à prova ou diante de uma escolha, já que, quando a miséria não deixa saídas, até o impossível pode parecer uma salvação.

As apresentações ocorrem no Teatro Praça das Artes, em Barueri, com entrada gratuita por ordem de chegada e classificação indicativa de 12 anos.