As lojas do Shopping União de Osasco oferecem descontos de até 70% durante a Black Friday. A campanha reúne promoções em segmentos como moda, calçados, acessórios, beleza, eletrônicos e decoração.

Entre as lojas participantes estão Samsung, Magazine Luiza, Natura, Havaianas, Nike, Life By Vivara e Ortobom. Os clientes também poderão participar de uma máquina de cupons, que distribuirá descontos e brindes, incluindo uma sacola personalizada do shopping, conforme as regras da ação.

Outro destaque é um robô gigante, que fará aparições de uma hora por dia. A atração será apresentada na sexta-feira (27), às 13h; no sábado (28), às 17h; e no domingo (29), às 14h30.

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Campanha de Natal

Além da Black Friday, o Shopping União mantém a campanha de Natal até 27 de dezembro. A cada R$ 500 em compras nas lojas e quiosques participantes, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a dois Chevrolet Tracker AT, ano 2027.

A promoção também permite resgatar um Panetone Panco de 400g, nos sabores frutas ou gotas de chocolate, limitado a uma unidade por CPF e enquanto houver estoque.