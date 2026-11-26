Há alguns anos, quando eu ainda estava na faculdade — vocês não precisam saber há quanto tempo —, assisti a um curta-metragem chamado “O dia em que Dorival encarou a Guarda”. Recentemente, assisti novamente, agora com outra maturidade, e recomendo a todos com veemência. Trata-se de um preso que está há dez dias em sua cela sem tomar banho. Ele começa a reivindicar aos soldados o direito de tomar banho, mas a autorização nunca vem, sempre por uma questão de ordem. O curta permite discutir vários temas, como relações raciais e direitos humanos, mas o que quero tratar com vocês é o ambiente de trabalho e o motivo pelo qual as coisas são como são.

No curta, Dorival chama os soldados por ordem hierárquica: soldado, cabo, sargento e tenente. Todos lhe respondem a mesma coisa: é uma questão de ordem. Ninguém sabe quem deu a ordem nem o motivo dela. Caro leitor, você já se deparou com alguma situação semelhante no seu trabalho? Consigo compreender a necessidade de seguir ordens no Exército sem questioná-las, e nem toda ordem precisa vir acompanhada de explicação. Mas situações como essa podem ser extremamente adoecedoras para quem trabalha.

O trabalho é o lugar onde passamos a maior parte do nosso tempo. “Aí, Pedro, mas você esqueceu da família, não é mesmo?” Na verdade, não. Faça uma conta comigo. Vamos pegar o senhor Ailton, que passa cerca de nove horas por dia no trabalho, contando o almoço, e leva uma hora e vinte para ir e outro tanto para voltar. Se ele dormir oito horas por noite, sobram quatro horas e vinte minutos para a família, para si, para a casa e para o lazer. Para ter mais tempo, teria de dormir menos.

Publicidade

O adoecimento relacionado ao trabalho vem se tornando cada vez mais comum e, muitas vezes, está ligado a aspectos que poderiam ser facilmente evitados. Não quero tratar aqui de burnout ou de baixos salários. Quero pensar em como as relações humanas importam em um ambiente ao qual dedicamos tanto da nossa vida.

Às vezes, o que adoece é a ordem que ninguém explica, o silêncio, o comentário solto.

Quero contar a história de duas pessoas: Roberto e Alice. Roberto trabalhava havia alguns anos em uma fábrica de pneus, mantinha boa relação com os colegas e exercia uma função importante. Certo dia, foi designado para outro setor da fábrica, com pessoas que não conhecia, mas em uma atividade para a qual tinha qualificação. Com o tempo, percebeu que não conseguia se aproximar da nova equipe: sentia-se ignorado e fora das reuniões e das decisões. Perdeu o desejo de ir ao trabalho, algo que antes não acontecia. Pediu transferência várias vezes, mas a empresa dizia que não podia, por causa de sua qualificação. Quando levava o descontentamento à chefia ou ao RH, sentia que não era levado a sério e passou a temer ser visto como alguém que reclama demais. Depois de um ano e dois meses, pediu demissão, sem o mesmo brilho que o acompanhava.

Coincidentemente, em seu novo emprego, reencontrou um dos colegas que o evitavam e criou amizade com ele. Foi então que ouviu o relato: as pessoas não gostavam dele porque, quando Roberto chegou, o supervisor fez um “comentário”, dizendo que todos teriam de trabalhar mais e melhor, pois estava chegando alguém que seria melhor do que eles. A equipe realmente passou a produzir mais e melhor, mas à custa de uma ameaça inexistente e de um comentário que jamais deveria ter sido feito daquela maneira. Naquela fábrica, o supervisor foi o soldado que repassou a ordem sem explicar o motivo.

Publicidade

Já Alice vive uma situação diferente. Coordenadora em uma empresa com várias filiais, sempre teve uma relação respeitosa com o gerente. Há cerca de um ano, porém, ele já não lhe responde como antes: ignora e-mails e mensagens, usa outras pessoas para intermediar a comunicação e, quando conversa com ela, adota um tom ríspido. Alice não sabe o que fez de errado. Já tentou conversar várias vezes, sem sucesso. Hoje sente ansiedade sempre que precisa falar com ele e evita o contato.

Infelizmente, caros leitores, não posso contar o desfecho da história de Alice, pois ela continua nessa situação. No entanto, o diálogo, o feedback e a comunicação poderiam ajudar a resolver esse problema. O gerente também não explica o motivo: Alice só recebe o silêncio, que é uma ordem sem palavras. Se na sua equipe existe uma Alice, talvez ela esteja esperando apenas uma conversa.

Casos como os de Roberto e Alice não têm o dinheiro ou o burnout como questão central. São aspectos muito mais simples, com os quais qualquer instituição deveria saber lidar: comunicação, empatia e relações sociais. Não por acaso, a saúde mental no trabalho vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões no Brasil e no mundo. Desde maio de 2026, a NR-1 passou a incluir expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, reforçando a importância de identificar e prevenir situações que possam comprometer a saúde dos trabalhadores.

Acredito que vocês, caros leitores, já tenham passado por situações semelhantes ou conhecido alguém que passou por elas. Talvez tenham sentido o que Roberto e Alice sentiram.

Publicidade

Ou talvez você, leitor, esteja do lado da gestão — uma posição que, acredito, pode ser bastante solitária. É preciso seguir as determinações da própria gestão e transmiti-las à equipe, muitas vezes sem poder explicar os motivos. Nesse processo, corre-se o risco de reproduzir a lógica de obediência sem questionamento do curta que mencionei. Como na hierarquia de soldado, cabo, sargento e tenente, a mesma frase vai passando de mão em mão.

O trabalho pode engrandecer uma pessoa, mas também pode adoecê-la. No fim, o banho do Dorival nunca foi só uma questão de ordem: faltou alguém parar para perguntar o porquê e explicar.

O que, na sua equipe, ainda é feito “por uma questão de ordem”?

Publicidade