Romaria de Cotia a Pirapora chega a mais uma edição / Foto: Reprodução/redes sociais

A 69ª Romaria de Cotia a Pirapora do Bom Jesus será realizada neste fim de semana. A tradicional peregrinação reúne pedestres, ciclistas, cavaleiros, charreteiros e motoristas em um percurso marcado pela fé e pela devoção.

O evento estava previsto inicialmente para setembro, durante as comemorações em homenagem a Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira de Cotia. Na ocasião, a programação foi adiada após alertas da Defesa Civil relacionados às condições climáticas.

A saída dos pedestres está marcada para sexta-feira (27), às 21h. No sábado (28), será a vez dos ciclistas, cavaleiros, charreteiros e veículos seguirem em direção a Pirapora do Bom Jesus.

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O retorno dos romeiros a Cotia está previsto para domingo (29), às 17h30. Para marcar o encerramento da programação, a Praça da Matriz receberá um show da dupla Marcelo Viola e Ricardo, a partir das 19h.