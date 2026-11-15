Voluntários que atuam no combate à violência contra as mulheres em Cotia são homenageados

A Prefeitura de Cotia homenageou 19 voluntários que contribuíram com ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres no município. A cerimônia foi realizada no Fórum de Cotia e reconheceu a participação de pessoas que colaboraram, ao longo do ano, com iniciativas voltadas à proteção dos direitos das mulheres e ao fortalecimento da rede de atendimento.

A homenagem reuniu representantes do Poder Judiciário, da Secretaria das Mulheres, Direitos Humanos e Neurodiversidade e voluntários envolvidos em dois projetos municipais: o Lar em Paz e a ação Mulheres Informadas, Mulheres Protegidas. As iniciativas atuam em diferentes frentes, desde a prevenção da reincidência de casos de violência doméstica até a orientação de adolescentes e adultos sobre relacionamentos abusivos e igualdade de gênero.

O programa Lar em Paz desenvolve atividades socioeducativas e reflexivas com homens autores de violência doméstica. A proposta é promover discussões sobre comportamentos violentos, relações de poder, respeito e responsabilidade, buscando evitar novos episódios de agressão e interromper ciclos de violência. Durante a cerimônia, o juiz de Direito André Luiz da Cunha destacou a importância do trabalho realizado em Cotia e agradeceu a contribuição dos voluntários e das instituições envolvidas.

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Outra frente de atuação é a ação Mulheres Informadas, Mulheres Protegidas, que leva atividades educativas a estudantes de escolas públicas e particulares. Os encontros abordam temas como respeito, igualdade de gênero, identificação de comportamentos abusivos e prevenção da violência. O trabalho também alcança alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com orientações realizadas no período noturno por integrantes do Conselho da Mulher.

Durante as atividades, os participantes recebem informações sobre os diferentes tipos de violência e conhecem os serviços disponíveis na rede municipal, incluindo atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social, trabalho e renda. A Secretaria também atua na divulgação do protocolo Não é Não, que busca prevenir situações de assédio e violência contra mulheres em bares, restaurantes e espaços de entretenimento.

O enfrentamento à violência de gênero no município envolve ainda parcerias com o Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cotia, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. Segundo a administração municipal, a articulação entre os órgãos públicos, profissionais e voluntários é fundamental para ampliar as ações de prevenção, acolhimento e proteção.

Ao todo, 19 pessoas foram reconhecidas pela colaboração com os projetos. Pelo programa Lar em Paz, receberam homenagens Francisco Salomão Júnior, Carlos Alberto Prestes Miramontes, Pedro Henrique Jardim, Celso Luiz de França, Alan Figueiredo Sales, Antônio Carlos Muniz dos Santos, Alisson Lopes, Edvaldo Augusto Lemos da Silva, Ailton Ferreira, Robson Silva e Pollyana Souza.

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Já pela ação Mulheres Informadas, Mulheres Protegidas, foram homenageadas Patrícia Santos, Tânia Pimenta, Sueli Gonzaga, Cynthia Maria K. Plentz, Vanessa Emanuela Rodrigues Mendes, Silvia Kadluba Antunes, Ana Carolina Silveira Akel e Mônica Rezende.