Confira 5 dicas para adquirir um carro seminovo em 2024

Comprar um carro 0km pode ser uma realidade inacessível para o brasileiro ou demandar muito planejamento financeiro. De acordo com uma pesquisa da Jato Dynamics, o preço médio do veículo novo no país supera os R$ 140 mil reais, quase o dobro do preço da versão de entrada do Fiat Mobi 0km mais barato disponível atualmente: R$ 73.990.

Em paralelo, o mercado de seminovos se mostra como uma boa alternativa para adquirir um veículo, com opções mais acessíveis e que possibilitam o acesso à modelos superiores aos de entrada.

Artur Oliveira, diretor de Vendas de Seminovos da Turbi, empresas de locação, assinatura e venda de veículos, existem pelo menos 5 coisas importantes para se avaliar no momento da compra de um seminovo:

1- Escolha o modelo a partir da sua necessidade

Artur Oliveira explica que entender o modelo do carro ideal é o primeiro e mais importante passo, pois vai guiar toda a pesquisa, decisão e o valor que deve desembolsar.

“É preciso se questionar se o uso vai ser para o dia a dia na cidade ou como um segundo veículo para usar apenas na estrada para definir melhor a potência que precisa ter. Considerar o número de passageiros que pretende levar também é importante, assim como o tamanho do porta-malas. Por exemplo, os veículos SUV não são tão confortáveis para a rotina, mas são mais indicados para viajar com a família, se esse for o caso”, explica.

2 – Entenda o preço justo do veículo

Mesmo com tabelas de referência para a compra de veículos, alguns fatores como quilometragem, acessórios e estado de conservação podem interferir no valor cobrado.

“É importante verificar mais de uma opção do modelo que você deseja adquirir e fazer um comparativo, mas tenha cuidado com as ofertas para preços muito abaixo da média para não acabar comprando um carro com problemas “disfarçados”, destaca Oliveira.

3 – Verifique a procedência e faça um test drive

“Antes de se apaixonar por um carro, é preciso ter conhecimento de todo o histórico dele”, aponta Artur. De acordo com o especialista, entender se o carro passou por todas as manutenções e revisões adequadamente pode evitar muitas dores de cabeça.

“O histórico do veículo é um dos principais receios de quem pensa em comprar um seminovo. Por isso, o melhor é pedir todos os comprovantes e verificar se eles batem com os padrões exigidos pela fábrica para o cuidado. Depois, faça também um test drive e verifique se todos os componentes funcionam corretamente”.

4 – Confira a documentação

No caso dos documentos Artur destaca a obrigatoriedade de verificar os certificados de Registro, Licenciamento do veículo e IPVA, assim como o Laudo Cautelar. “É preciso conferir se não existem multas ou outras pendências no veículo para não se surpreender com algo que o vendedor omitiu, como uma alteração indevida no número de chassi e motor”, reforça.

5- Explore diferentes lojas para encontrar o carro ideal

Entre lojas particulares, concessionárias e aplicativos, existem inúmeras formas de se encontrar um carro. Artur destaca a Turbi, locadora de veículos que disponibiliza sua frota para compra com valores abaixo da tabela Fipe.

“Em nossa loja é possível encontrar veículos de diferentes modelos e categorias de cerca de 2 anos de uso e ainda dentro da garantia. Pela caraterística da Turbi, nossos carros são colocados à venda com menos de 30 mil km e possuem todo histórico de revisão e documentação revisada”, finaliza.