Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções que atingiu comunidade de Osasco

Um incêndio de grandes proporções destruiu moradias em uma comunidade no Jardim Santa Rita, zona Norte de Osasco, na tarde deste domingo (1º). As chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Não há vítimas, segundo informou o prefeito Rogério Lins (Podemos), no início da noite. “A Prefeitura providenciou abrigo seguro para todas as famílias atingidas, produtos de higiene pessoal, alimentos e colchões”, informou em vídeo publicado nas redes sociais.

“As nossas equipes de urgência e emergência de saúde estão no local juntamente com a equipe de bem-estar animal para acolher também os pets”, continuou o prefeito de Osasco, que foi até a comunidade. “Resgatamos muitos pets com vida, vamos abrir o nosso hospital veterinário hoje, domingo, para atendê-los”, concluiu.

Pelo menos 16 equipes de bombeiros foram mobilizadas para conter o fogo, que se alastrou rapidamente atingindo cerca de 20 moradias.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas e uma extensa nuvem de fumaça na região. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.