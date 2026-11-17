Oportunidade para quem busca recolocação profissional reúne empresas de diversos setores no Ginásio José Corrêa / Foto: Lourivaldo Fio/Secom Barueri

Barueri recebe, no dia 24 de novembro, um mutirão de empregos com 461 vagas de trabalho. A ação será realizada das 9h às 13h, no Ginásio de Esportes José Corrêa, com oportunidades oferecidas por quatro empresas: Leo Madeira, Mercado Livre, DHL e Prime Job.

Os salários variam de R$ 1.881,43 a R$ 3.751,63, conforme o cargo e os requisitos de cada vaga.

Entre as funções disponíveis estão Auxiliar de Linha de Produção, Logística, Operador de Empilhadeira, Repositor de Mercadorias, Auxiliar de Limpeza, Mecânico de Máquinas, Eletricista, Técnico de Segurança do Trabalho, Auxiliar de Manutenção de Edificações e Assistente de Vendas.

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Oportunidades para PCD

Entre as empresas participantes, a DHL disponibiliza 60 vagas na área de logística, incluindo oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), e busca aproximar os candidatos das empresas que participam do processo de seleção.