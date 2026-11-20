A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma nova indicação terapêutica para a toxina botulínica tipo A, conhecida popularmente como botox. A substância poderá ser utilizada no tratamento da hipertrofia benigna do masseter, condição que provoca o aumento do músculo responsável pela mastigação.

A autorização foi publicada na segunda-feira (16) no Diário Oficial da União.

A aplicação da toxina botulínica provoca um relaxamento temporário do músculo tratado. Isso ocorre porque a substância bloqueia a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas e reduz a contração muscular.

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Com a diminuição da atividade do masseter, o tratamento pode reduzir o aumento de volume na região.

O que é a hipertrofia do masseter?

O masseter é um dos principais músculos envolvidos na mastigação. Quando ocorre uma hipertrofia benigna, o músculo aumenta de tamanho e pode alterar o contorno do rosto, principalmente na região inferior da face.

A condição não é considerada uma doença que represente risco à vida, mas pode provocar impactos funcionais e estéticos. Em alguns casos, também pode afetar a qualidade de vida e a autoestima dos pacientes.

Estudo avaliou 377 pessoas

A nova indicação foi aprovada com base em um estudo clínico de fase 3, que contou com 377 participantes.

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Segundo os resultados apresentados pela Anvisa, 51,2% das pessoas tratadas com Botox tiveram melhora de pelo menos dois graus na escala utilizada para avaliar a proeminência do músculo masseter.

Entre os participantes que receberam placebo, o índice de melhora foi de 2,2%.

A toxina botulínica tipo A já possui outras indicações terapêuticas aprovadas no Brasil para o tratamento de diferentes condições neurológicas e musculares, além de aplicações estéticas.

Com a nova autorização, o produto passa a ter também uma indicação específica para o tratamento da hipertrofia benigna do masseter.

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Com a Agência Brasil