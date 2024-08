Filme sobre Silvio Santos tem ingressos antecipados à venda no Kinoplex Osasco

Já estão à venda na rede Kinoplex, presente em Osasco no SuperShopping, os ingressos para o filme “Silvio”, que conta a trajetória do maior comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos (1930 – 2024). O longa tem estreia marcada para o dia 12 de setembro nas telonas dos cinemas.

Estrelada por Rodrigo Faro, a produção relata momentos marcantes da Vida de Silvio Santos, desde sua ascensão como proprietário do Baú da Felicidade até os últimos anos de vida, incluindo detalhes do sequestro de sua filha, Patrícia Abravanel, e os desafios enfrentados ao longo de sua carreira.

Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada no ponto de venda do SuperShopping Osasco ou online através do siteSuperShopping Osasco.

O filme tem classificação indicativa para maiores de 14 anos e duração de 112 minutos.

Assista ao trailer de Silvio:

