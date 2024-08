Ranking aponta melhores empresas para trabalhar em Barueri e região; veja o top 10

A consultoria global Great Place to Work (GPTW) divulgou recentemente a edição 2024 das melhores empresas para trabalhar na região. Com sede em Santana de Parnaíba, a Embracon lidera o ranking entre as grandes. A Livelo, sediada em Barueri, é a primeira entre as empresas com menos de 1.000 funcionários.

O levantamento considera avaliações de funcionários sobre fatores relacionados às práticas culturais da empresa relacionadas à diversidade, respeito, motivação, entre outros.

“Buscamos reconhecer as empresas que estão no caminho certo, bem como ajudar as empresas que querem fazer da diversidade não apenas um programa, mas sim parte da cultura organizacional”, diz a consultoria.

A maioria das melhores para trabalhar do ranking regional 2024 estão sediadas em Barueri, na região de Alphaville, tais como: Cielo, Arcos Dourados – McDonald’s, GFT Brasil, C&A Modas e Odontoprev.

Top 10 melhores empresas para trabalhar em Barueri e região*:

Ranking regional / Grandes / Mais de 1.000 funcionários

Empresa / Cidade / Número de funcionários

Embracon / Santana de Parnaíba / 2577 funcionários AstraZeneca / Cotia / 1228 Cielo / Barueri / 6364 Arcos Dourados (McDonald’s) / Barueri / 39371 GFT Brasil / Barueri / 2925 Odontoprev / Barueri / 1360 Capgemini Brasil / Barueri / 4097 Bradesco Seguros / Barueri / 7873 JDE PEET’S / Barueri / 1556 C&A Modas / Barueri / 13559

Ranking regional / Médias / Até 1.000 funcionários

Livelo / Barueri / 571

Hilti / Barueri / 230

Aoop Cloud Solutions / Barueri / 250

Smiles fidelidade / Barueri / 286

Strattner / Barueri / 223

Agilent Technologies Brasil / Barueri / 237

Softtek / Barueri / 706

Coris / Barueri / 172

Pitney Bowes Brasil / Barueri / 104

Assurant / Barueri/ 248

* Fonte: consultoria global Great Place to Work (GPTW)