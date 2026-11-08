domingo, 08 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cultura
Cultura

Netflix: veja os filmes e séries que chegam ao catálogo em novembro

Confira os principais lançamentos do mês e as datas de estreia.

Por Aline Ferrari | Atualizado em: 06/11/2026 18:28 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
lançamentos de filmes e séries da netflix em novembro
Lançamentos de filmes e séries da Netflix em novembro Foto: Divulgação/Netflix
Publicidade

Novembro chegou com novidades para quem gosta de acompanhar filmes e séries no streaming. A Netflix preparou uma programação variada para o mês, com produções de suspense, ação, drama, animações e novas temporadas de títulos conhecidos pelo público. Entre os destaques estão a segunda temporada de “Black Doves”, o filme brasileiro “Vicentina Pede Desculpas” e a chegada de “Ne Zha 2: O Renascer da Alma”.

A programação também começa a entrar no clima das festas de fim de ano, com filmes natalinos que prometem agradar quem gosta de histórias leves e momentos em família.

Confira alguns dos principais títulos previstos para chegar ao catálogo da Netflix ao longo de novembro:

Publicidade

Séries

  • 5 de novembro – Black Doves (2ª temporada): Helen retorna em uma nova fase da trama de espionagem, enquanto Sam enfrenta situações perigosas. A dupla precisa lidar com ameaças e segredos que podem mudar seus caminhos.
  • 10 de novembro – O Jogo do Diabo (3ª temporada): o reality de competição retorna com novos participantes e desafios. Os jogadores precisam usar inteligência, estratégia e alianças para permanecer na disputa.
  • 11 de novembro – O Corpo: a produção mistura suspense e terror ao acompanhar um grupo de garotas de uma equipe de dança que enfrenta acontecimentos sobrenaturais após um ritual de iniciação dar errado.
  • 12 de novembro – 8 em Istambul (2ª temporada): a série turca retorna com novos episódios e histórias que exploram os conflitos pessoais e as relações entre diferentes personagens.
  • 12 de novembro – A Imperatriz (3ª temporada): a produção histórica volta a acompanhar a trajetória de Elisabeth da Áustria, em meio às disputas políticas e aos desafios da vida na corte.
  • 18 de novembro – Os 12 Signos de Valentina: após o fim de um relacionamento, Valentina decide conhecer homens de diferentes signos do zodíaco. A experiência promete encontros inesperados e situações divertidas.

Filmes

  • 6 de novembro – Amor Possível: drama sul-coreano que acompanha uma história de relacionamentos e escolhas pessoais, trazendo conflitos emocionais e reflexões sobre o amor.
  • 6 de novembro – Missão Impossível – Nação Secreta: Tom Cruise interpreta novamente o agente Ethan Hunt, que precisa enfrentar uma organização secreta enquanto tenta impedir uma ameaça internacional.
  • 8 de novembro – Meu Sangue Ferve Por Você: o filme brasileiro retrata a história de amor entre o cantor Sidney Magal e Magali West, mostrando os encontros e os desafios que marcaram o relacionamento.
  • 12 de novembro – Ne Zha 2: O Renascer da Alma: a animação chinesa acompanha novas aventuras do jovem personagem Ne Zha, que enfrenta desafios envolvendo poderes, destino e batalhas fantásticas.
  • 17 de novembro – Oblivion: estrelado por Tom Cruise, o filme de ficção científica apresenta uma Terra futurista e quase desabitada. A rotina de um técnico responsável por reparar drones muda após ele encontrar uma mulher misteriosa.
  • 20 de novembro – O Brutalista: o drama acompanha a trajetória de um arquiteto húngaro que chega aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e tenta reconstruir sua vida e carreira em um novo país.
  • 20 de novembro – Vicentina Pede Desculpas: o cinema brasileiro ganha espaço com o novo filme de Gabriel Martins, diretor de “Marte Um”. A produção acompanha uma história marcada por relações familiares e conflitos pessoais.
  • 27 de novembro – Quasimodo: A Alma de Paris: inspirado no universo de “O Corcunda de Notre-Dame”, o filme francês apresenta uma nova abordagem da história ambientada em Paris.

Filmes para entrar no clima de Natal

  • 4 de novembro – O Natal Perfeito de um Cachorro: a comédia reúne dois cães em uma história sobre família, amizade e espírito natalino. A produção conta com Dennis Quaid e Milo Ventimiglia no elenco.
  • 13 de novembro – O Expresso Polar: na véspera de Natal, um menino embarca em uma viagem de trem rumo ao Polo Norte. Durante o percurso, ele vive uma aventura que o faz redescobrir a magia e o significado da data.
  • 20 de novembro – Um Duende em Nova York: Buddy foi criado entre os duendes do Papai Noel, mas decide viajar para Nova York em busca de seu pai biológico. A comédia estrelada por Will Ferrell mistura humor e situações divertidas com o espírito natalino.

Com opções para diferentes gostos, novembro promete movimentar o catálogo da Netflix e oferecer alternativas para quem procura uma nova série, um filme para o fim de semana ou uma produção para assistir em família. Com a proximidade do Natal, os títulos temáticos também ajudam a antecipar o clima das festas de fim de ano.

Escrito por

Aline Ferrari

Aline Ferrari, estagiária na Redação do Visão Oeste, sob a supervisão da editora Jenifer Oliveira
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Estreias de Novembro filmes de Natal Filmes e Séries lançamentos netflix Netflix

Leia Também

festa italiana gratuita no edifício itália em são paulo em novembro

Edifício Itália recebe festa italiana com entrada gratuita dia 15 de novembro

 simone mendes

Simone Mendes é atração principal do Natal Mágico em Osasco

 will de souza trio

Will de Sousa Trio apresenta tributo de rock a Roberto Carlos neste sábado (7) em Barueri