Netflix: veja os filmes e séries que chegam ao catálogo em novembro

Novembro chegou com novidades para quem gosta de acompanhar filmes e séries no streaming. A Netflix preparou uma programação variada para o mês, com produções de suspense, ação, drama, animações e novas temporadas de títulos conhecidos pelo público. Entre os destaques estão a segunda temporada de “Black Doves”, o filme brasileiro “Vicentina Pede Desculpas” e a chegada de “Ne Zha 2: O Renascer da Alma”.

A programação também começa a entrar no clima das festas de fim de ano, com filmes natalinos que prometem agradar quem gosta de histórias leves e momentos em família.

Confira alguns dos principais títulos previstos para chegar ao catálogo da Netflix ao longo de novembro:

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Séries

5 de novembro – Black Doves (2ª temporada): Helen retorna em uma nova fase da trama de espionagem, enquanto Sam enfrenta situações perigosas. A dupla precisa lidar com ameaças e segredos que podem mudar seus caminhos.

10 de novembro – O Jogo do Diabo (3ª temporada): o reality de competição retorna com novos participantes e desafios. Os jogadores precisam usar inteligência, estratégia e alianças para permanecer na disputa.

11 de novembro – O Corpo: a produção mistura suspense e terror ao acompanhar um grupo de garotas de uma equipe de dança que enfrenta acontecimentos sobrenaturais após um ritual de iniciação dar errado.

12 de novembro – 8 em Istambul (2ª temporada): a série turca retorna com novos episódios e histórias que exploram os conflitos pessoais e as relações entre diferentes personagens.

12 de novembro – A Imperatriz (3ª temporada): a produção histórica volta a acompanhar a trajetória de Elisabeth da Áustria, em meio às disputas políticas e aos desafios da vida na corte.

18 de novembro – Os 12 Signos de Valentina: após o fim de um relacionamento, Valentina decide conhecer homens de diferentes signos do zodíaco. A experiência promete encontros inesperados e situações divertidas.

Filmes

6 de novembro – Amor Possível: drama sul-coreano que acompanha uma história de relacionamentos e escolhas pessoais, trazendo conflitos emocionais e reflexões sobre o amor.

6 de novembro – Missão Impossível – Nação Secreta: Tom Cruise interpreta novamente o agente Ethan Hunt, que precisa enfrentar uma organização secreta enquanto tenta impedir uma ameaça internacional.

8 de novembro – Meu Sangue Ferve Por Você: o filme brasileiro retrata a história de amor entre o cantor Sidney Magal e Magali West, mostrando os encontros e os desafios que marcaram o relacionamento.

12 de novembro – Ne Zha 2: O Renascer da Alma: a animação chinesa acompanha novas aventuras do jovem personagem Ne Zha, que enfrenta desafios envolvendo poderes, destino e batalhas fantásticas.

17 de novembro – Oblivion: estrelado por Tom Cruise, o filme de ficção científica apresenta uma Terra futurista e quase desabitada. A rotina de um técnico responsável por reparar drones muda após ele encontrar uma mulher misteriosa.

20 de novembro – O Brutalista: o drama acompanha a trajetória de um arquiteto húngaro que chega aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e tenta reconstruir sua vida e carreira em um novo país.

20 de novembro – Vicentina Pede Desculpas: o cinema brasileiro ganha espaço com o novo filme de Gabriel Martins, diretor de “Marte Um”. A produção acompanha uma história marcada por relações familiares e conflitos pessoais.

27 de novembro – Quasimodo: A Alma de Paris: inspirado no universo de “O Corcunda de Notre-Dame”, o filme francês apresenta uma nova abordagem da história ambientada em Paris.

Filmes para entrar no clima de Natal

4 de novembro – O Natal Perfeito de um Cachorro: a comédia reúne dois cães em uma história sobre família, amizade e espírito natalino. A produção conta com Dennis Quaid e Milo Ventimiglia no elenco.

13 de novembro – O Expresso Polar: na véspera de Natal, um menino embarca em uma viagem de trem rumo ao Polo Norte. Durante o percurso, ele vive uma aventura que o faz redescobrir a magia e o significado da data.

20 de novembro – Um Duende em Nova York: Buddy foi criado entre os duendes do Papai Noel, mas decide viajar para Nova York em busca de seu pai biológico. A comédia estrelada por Will Ferrell mistura humor e situações divertidas com o espírito natalino.

Com opções para diferentes gostos, novembro promete movimentar o catálogo da Netflix e oferecer alternativas para quem procura uma nova série, um filme para o fim de semana ou uma produção para assistir em família. Com a proximidade do Natal, os títulos temáticos também ajudam a antecipar o clima das festas de fim de ano.