Com a proximidade da Black Friday, marcada por ofertas e promoções no comércio, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) divulgou uma série de orientações para ajudar os consumidores a fazer compras mais seguras e conscientes. As recomendações envolvem a verificação da procedência dos produtos e a atenção às informações obrigatórias em brinquedos, eletrodomésticos e artigos têxteis.

O primeiro cuidado é verificar a credibilidade da loja ou empresa responsável pela venda, inclusive nas compras pela internet. Também é importante conferir as informações presentes nas embalagens e etiquetas, além de exigir a nota fiscal. O órgão alerta ainda para os riscos da pirataria, já que produtos falsificados podem não atender aos padrões de segurança e qualidade, oferecendo riscos à saúde e à integridade dos consumidores.

Brinquedos

Na compra de brinquedos, é importante verificar a presença do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro e observar a indicação da faixa etária recomendada. A embalagem também deve apresentar informações sobre o conteúdo, instruções de uso e montagem, possíveis riscos, além do CNPJ e endereço do fabricante ou importador.

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O Ipem-SP recomenda evitar a compra de artigos infantis em estabelecimentos informais, pois produtos falsificados ou sem procedência conhecida podem apresentar materiais tóxicos, peças pequenas ou bordas cortantes, aumentando o risco de acidentes.

Eletrodomésticos

Quem pretende comprar eletrodomésticos deve observar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que informa o nível de eficiência energética do aparelho. A classificação utiliza uma escala de letras de A a G, sendo a categoria A a mais eficiente, ou seja, a que apresenta menor consumo de energia em comparação com as demais.

No caso de lavadoras e fogões, a etiqueta também apresenta informações sobre o consumo de água e gás, respectivamente. O Ipem-SP fiscaliza a presença dessas identificações nos produtos.

Produtos têxteis

Para roupas, toalhas, roupas de cama e outros artigos têxteis, o consumidor deve conferir as informações presentes nas etiquetas. Elas precisam estar em português e apresentar dados sobre o fabricante ou importador, como marca, CNPJ e país de origem, além da composição do tecido, orientações de conservação e tamanho da peça.

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A composição deve indicar todos os materiais utilizados na fabricação, com o percentual de cada fibra. Quando houver forro, por exemplo, sua composição também precisa ser informada. As instruções de conservação podem aparecer em símbolos ou textos e devem orientar sobre lavagem, alvejamento, secagem, passagem a ferro e limpeza profissional.

As peças de vestuário podem indicar o tamanho por numeração ou letras, como 38, 40, 42, P, M e G. Já os produtos de cama, mesa e banho devem apresentar as dimensões de seus componentes de acordo com o Sistema Internacional de Unidades.

Segundo o Ipem-SP, quando são identificadas irregularidades, as empresas responsáveis podem ser autuadas e têm prazo de dez dias para apresentar defesa. Com base na Lei Federal nº 9.933/1999, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

O instituto é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania e órgão delegado do Inmetro. A orientação é que os consumidores observem as informações dos produtos antes de finalizar a compra, evitando prejuízos e possíveis riscos.